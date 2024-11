Rally 6 Uren van Kortrijk zet nog meer in op beleving

Dit weekend wordt het rallyseizoen in West-Vlaanderen afgesloten met de 6 Uren van Kortrijk. Naast een spannende wedstrijd kunnen de toeschouwers dit jaar ook genieten van heel wat nevenactiviteiten.

“De grote lijnen van de vorige editie hebben we behouden”, opent wedstrijdleider Jan Verschaeve. “De piloten beginnen eraan op zaterdag 16 november om 17 uur. Dan krijgen ze de spektakelproef Lavano in Moeskroen voor de wielen geschoven. Maar de echte strijd zal pas op zondag 17 november beginnen. Om 8.30 uur vertrekken de deelnemers voor drie omlopen die goed zijn voor 92 kilometer tegen de klok. We hebben dit jaar opnieuw wat aan het parkoers gesleuteld en rijden respectievelijk in Aalbeke, Marke, Bellegem en Rollegem. We verwachten dit jaar zo’n 150 wagens aan de start en het belooft een spannende strijd te worden.”

“Vorig jaar won Mathieu Vynckier uit Avelgem (en café-uitbater in Kortrijk) als navigator van Vincent Verschueren de rally en ook dit jaar zijn zij de favorieten. Maar er zijn heel wat kapers op de kust, zeker van West-Vlaamse zijde. Ik denk hierbij aan Bjorn Syx uit Poperinge die onlangs de Hemicuda Rally won, Melissa Debackere uit Wervik die ieder jaar op het podium staat en Andy Lefevere uit Staden die onlangs nog furore maakte in de rally van Vaucluse. Bij de historics wordt het opnieuw Paul Lietaer (Heestert) tegen allen.”

Randanimatie

Om het grote publiek nog meer bij de rally te betrekken hebben de mensen van Autostal Groeninghe dit jaar een extra inspanning gedaan. “Naast het feit dat we, net als tijdens de vorige edities, de servicezone in het centrum van Kortrijk houden en het feit dat de toegang tot de snelheidsritten gratis is voor iedereen, hebben we dit jaar werk gemaakt van de randanimatie,” vertelt Timo Maes.

“Zo starten we op vrijdagavond met een event dat om 20 uur op gang geschoten wordt door DJ Liam Van Haverbeke van Q-Music in de grote tent op het marktplein van Kortrijk. Eens de sfeer er goed in zit, nemen Yves Deruyter en Blvckprint van Tomorrowland over tot één uur zaterdagmorgen. Zaterdagavond is het opnieuw feest met dit maal DJ Artois aan de draaitafel en een optreden van The Juliets.”

Rallyzitje te winnen

“Dit jaar werken we voor het eerst samen met Worldkarts in Kortrijk. De mensen die er gaan karten, kunnen via een code deelnemen aan een wedstrijd en de winnaar mag op de spektakelproef Lavano in Moeskroen plaatsnemen in de copilootstoel van Peter Demeyere die met zijn Porsche 997 GT3 als openingswagen fungeert”, rondt Timo Maes af.