Melissa Debackere en Nick Degryse winnen eerste Short Rally van Moorslede

De mensen van Autoclub Dadizele hebben drie jaar moeten wachten om hun eerste Short Rally van Moorslede te kunnen organiseren maar hun geduld werd beloond met een zeer spannende strijd tussen Vincent Verschueren en Melissa Debackere waarbij die laatste aan het langste eind trok.

Tijdens de eerste omloop werd het al duidelijk dat de strijd om de zege zou gaan tussen Vincent Verschueren en Melissa Debackere. Op de korte proef van Moorslede was Verschueren anderhalve seconde sneller dan Debackere maar de Wervikse was dan op haar beurt één seconde sneller op de langere proef van Dadizele. Zo bedroeg het verschil na de eerste omloop 0.6 seconden.

Stomme fout

Tijdens de tweede omloop nam Melissa Debackere het commando over en bouwde ze een voorsprong uit van acht seconden maar die voorsprong smolt als sneeuw voor de zon toen ze op de vijfde proef rond haar as tolde. “Het was een stomme fout. Ik nam de bocht met de handrem maar het linker voorwiel bleef haperen en we stonden in de richting van waaruit we kwamen.”

De seconden strijd bleef verder duren en Melissa Debackere was op iedere proef enkele seconden sneller. Het gevolg daarvan was dat voor de start van de allerlaatste proef het verschil nog amper 0.1 seconde was. Uiteindelijk was Melissa Debackere 1.3 seconden sneller en won ze de allereerste Short Rally van Moorslede. Voor haar gelegenheidscopiloot Nick Degryse was het zijn tweede zege in Moorslede.

De derde plaats was voor Steve Bécaert die te kort kwam om voor de zege mee te strijden maar ook te snel was om met de rest van de favorieten in de clinch te gaan. Bert Coene finishte in zijn thuiswedstrijd vierde en hield nog net een heroptredende Bert Hoorne af.

Paul Lietaer wint bij historics

Bij de historics kwam Paul Lietaer aan de start met de pas gebouwde Opel Ascona 400. De tegenstand kwam van de BMW M3’s van Cedriek Merlevede en Pieter Jan Maeyaert. “We moeten nog hard werken aan de vering van de wagen om echt competitief te zijn maar we zijn op goede weg”, aldus Lietaer.

Net als Lietaer kwamen zowel Merlevede als Maeyaert ervaring opdoen. Lietaer nam meteen de leiding en reed onbedreigd naar de overwinning en de zesde plaats algemeen. Cedric Merlevede was een verdiende tweede terwijl Maeyaert kort voor de finish aan de kant moest met oliedruk problemen.

Het jonge talent, Benoit Verlinde, won de officieuze F2 categorie terwijl de Divisie 1&2 naar Jeroen Vanhoutte .

