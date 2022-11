Personal trainer Aaron Vancoillie wil zijn buitenlandse expertise delen: “In de Verenigde Staten staan ze verder dan ons”

Aaron Vancoillie is na omzwervingen in de Verenigde Staten, Hongarije en Duitsland terug in zijn geboorteland en vanuit zijn woonplaats Kachtem is hij gestart met een bedrijfje waarmee hij de sportprestaties van individuele atleten wil verbeteren en dat dankzij Amerikaanse methodes.

Aaron Vancoillie heeft op 24-jarige leeftijd al heel wat van de wereld gezien. Hij studeerde niet enkel in de Verenigde Staten, hij kon er zich ook volledig toeleggen op sport en studie. Vervolgens lonkten twee profcontracten als American Football-speler, maar ook hier was corona spelbreker.

Hoe kwamen ze je in Amerika op het spoor?

“Ik speelde in Izegem, maar had ook een trainer in Amsterdam. Die had een filmpje met mijn topmomenten opgestuurd en op basis daarvan werd ik geselecteerd. Een unieke kans natuurlijk, die ik niet kon laten liggen. Temeer ik dat ook kon combineren met mijn studies daar. Ik verbleef er nabij San Francisco. Dat is gelegen in de zonnige staat Californië. We bezochten enkele keren de stad, maar eigenlijk moesten we het schooldomein niet veel verlaten. We hadden er alles. We verbleven er in een appartementencomplex met zwembad, jacuzzi,… We moesten eigenlijk enkel maar denken aan sporten en studeren.”

“Door mijn aanpak stijgen prestaties met wel 40 of 50 procent”

Hoe verliep de sportieve aanpassing?

“Het niveau was er hoger dan wat ik gewend was. Je mag het College Football ook niet onderschatten. Ik ben er gestart als derde quarterback en kon het na zeven matchen al tot eerste man op mijn positie schoppen. De sport is in de VS natuurlijk erg groot. Ik ben ook vaak naar NFL-matchen gaan kijken. Normaal zijn de tickets daarvoor erg prijzig, maar als student kon ik daar gratis binnen.”

En vervolgens kon je aan de slag als profspeler in Hongarije. Hoe beland je in godsnaam daar?

“Via een agent. Ik speelde in Györ in het noordwesten van het land, niet de grootste stad, maar het American Football leefde daar wel. De matchen worden er ook live op tv uitgezonden, die robuuste sporten zijn populair in de Oostbloklanden. Het niveau lag er lager dan wat ik gewend was. Het jaar erop kon ik aan de slag in Rostock, in de voormalige DDR.”

Waarom een transfer naar daar?

“Het was gewoon een beter contract. Maar we hebben nauwelijks gespeeld. Door covid lag de competitie stil. Er heerste toen ook in onze sport veel onzekerheid. En het was moeilijk om ergens een nieuw contract te krijgen. Ik keerde dan maar naar huis.”

Om een eigen bedrijf op te richten!

“Ik ben in augustus 2021 gestart met Allround Athletes. In Amerika heb ik veel opgestoken over trainingsmethodes. Dat wil nu hier in de praktijk omzetten en zo sporters uit diverse disciplines mee naar een hoger niveau helpen tillen.”

Wat is er specifiek aan de Amerikaanse benadering?

“Ze zijn daar ver voor op ons. De sporter staat daar centraal. Ik speelde er American Football, een contactsport. Maar bij hen is het uitgesloten dat zo’n atleet een blessure oploopt die niets met contacten te maken heeft. Alles wordt dus perfect getraind. De sporter wordt van kop tot teen onder handen genomen.”

Hoe ga je dan zelf praktisch te werk?

“Met de sporters werk ik meestal 1 op 1. We gaan bepaalde doelstellingen bepalen en die zijn best ambitieus. Soms zien we een prestatiestijging van 40 tot 50 procent. We werken aan snelheid, explosiviteit, behendigheid, kracht, coördinatie,… Van een matige atleet maken we een topspeler.”

Waar trainen jullie?

“Indoor heb ik een deal met Snap Fitness in Ingelmunster. Outdoor doen we dat op de sportstadions in Izegem en Ingelmunster. Dat hangt vaak wat af van het weer.”

Beperk je je tot individuele training?

“Niet bepaald. Ik werkte al voor ons American Football-team. En gaf ook al training bij SV Ingelmunster en Mandel United. Ik leer de jonge gasten vooral bewegingsvaardigheden aan. Je kan jonge gasten die nu vaak over een tablet gebogen zitten ook lichamelijk laten openbloeien. Maar evengoed maak ik trainingsschema’s voor een beperkt bedrag. Je kan dus met al die vragen bij mij terecht.”

Speel je nog mee bij de Tribes, die nu als Kasteel Nitro’s door het leven gaan?

“Af en toe. Maar ik heb er niet altijd de tijd voor en nu is het ook winterstop. Maar omdat ik niet altijd kan gaan trainen, moet ik ook op een andere positie spelen. Maar dat deert me niet. Dat maakt American Football zo een mooie sport. Als individu kun je er niets in je eentje betekenen. Als ik quarterback speel, dan heb ik een speler naast mij nodig die de tegenstander afblokt zodat ik mijn passes kan versturen, evengoed heb ik lopende spelers nodig die goed kunnen vangen. Het is ook erg tactisch.”

Wie is Aaron Vancoillie