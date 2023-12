“Lieve Heer, wat denkt U van een kassei voor Lampie?”: Onze wensen voor het sportjaar 2024

De sportredactie warmt zich op voor alweer een groots sportjaar. Je weet wel: EK voetbal (Charles? Olivier?), Olympische Spelen (Alexander? Oshin?). Of ‘gewoon’ een kassei voor Lampie en misschien nóg een titel voor Hansie. Geef Filou en Knack er ook nog één. We begonnen aan onze beste wensen voor een allerbest West-Vlaams sportjaar, maar beseften al snel dat er enkele mirakels vereist zullen zijn. Een brief aan Onze-Lieve-Heer dan maar.

Lieve Heer,

U krijgt het alvast heel druk tussen 26 juli en 11 augustus, de Olympische Spelen in Parijs. Misschien al wat vroeger zelfs: mag Shari Bossuyt hopen op een miraculeuze kwijtschelding van haar vreemde dopingschorsing zodat ze zich samen met Lotte Kopecky in extremis toch nog voor Parijs 2024 kan plaatsen? Om vervolgens – dit zou pas echt miraculeus zijn – olympisch kampioene ploegkoers te worden? Bij voorkeur met Frankrijk als platgereden tweede, het land waar ze het vermeende positieve plasje afleverde.

Gezocht: extra mirakels

We zijn trouwens nog op zoek naar wat extra mirakels: olympisch goud voor Lindsay De Vylder in de ploegkoers met zijn Limburgse partner Robbe Ghys. Koen Naert op zijn derde Spelen een mooi olympisch afscheid met net als drie jaar geleden in Tokio een toptienplaats in de marathon? Alexander Doom op de 400 meter in Parijs op zijn minst een halve finale? Is het te veel gevraagd dat de Roeselarenaar dan ook meteen het Belgisch record van Jonathan Borlée mag verbreken?

Terwijl U toch bezig bent: graag nog eens goud, net als op Tokio 2021,voor Arthur De Sloover, de enige West-Vlaming bij de Red Lions. Neen, met een gewone medaille mag U niet tevreden zijn. Het lijkt haast de logica zelve. Logisch en miraculeus gaan niet samen, dat weet U als geen ander. Weet ook dat onze bokstrots Oshin Derieuw alleen maar aan olympisch goud denkt. Toen ze zich kwalificeerde voor de Spelen, bad ze tot haar overleden nonkel. Dat alleen al verdient een wederdienst.

Emma Plasschaert greep op de Spelen van Tokio nog net naast het podium. Doet ze in Parijs beter? © Clive Mason Getty Images

En oh ja: eremetaal voor Emma Meesseman, Julie Vanloo, Serena-Lynn Geldhof, Becky en Billie Massey, Kyara Linskens, Elise Ramette en youngster Nastja Claessens met de Belgian Cats? En doe ook maar zeilster Emma Plasschaert: na haar vierde plek in Tokio ditmaal wel olympisch eremetaal?

Vergeet Lampaert niet

Maar U zal ook buiten de Spelen wel Uw werk hebben, hoor. Denkt U bijvoorbeeld ook aan Eli Iserbyt? Mag onze trots van het veldrijden na vele mislukte kampioenschappen in 2024 eindelijk nog eens een kampioenschapstrui veroveren? Mathieu van der Poel op het WK in Tabor, daarvoor zou U al straf moeten uitpakken. Maar een Belgische titel in Meulebeke, dat zou ook wel een mooi gebaar zijn, al focust Iserbyt zich deze winter op eindwinst in de drie klassementen waardoor hij verre van fris aan de start van het BK zal verschijnen.

“Mag Shari Bossuyt hopen op een miraculeuze kwijtschelding van haar vreemde dopingschorsing?”

En mag onze Yves Lampaert nog eens na een moeilijk voorjaar in 2023 en drie dagen voor zijn 33ste verjaardag nog eens schitteren in Parijs-Roubaix? Alleen al voor die 33ste verjaardag, U begrijpt het wel, bidden we voor een miraculeuze verrijzenis. Zo solo op de piste arriveren, luttele seconden voor de met elkaar bekvechtende Wout van Aert en Mathieu van der Poel, is toch niet zoveel gevraagd, Lieve Heer?

Julie Van De Velde een nieuwe bolletjestrui in de Tour de France voor vrouwen, wat denkt U daarvan? Als het even kan, graag na een miraculeuze strijd met Demi Vollering tot op Alpe-d’Huez. En tenslotte voor Sandrine Tas een mooie ereplaats op het EK en WK schaatsen? Voor haar favoriete nummer, de massastart, zal zelfs geen groot mirakel nodig zijn, hoor. Meer zelfs, mits nog wat meer progressie en ervaring en wat steun van U kan Tas ook in 2026 olympisch eremetaal behalen.

Devoot

Maar nu zitten we al twee jaar te ver. We willen U ook niet overbelasten, voor onze verdere wensen voor 2024 hebben we al minder uw hulp nodig. Opdat Club Brugge, Knack Volley Roeselare en Filou Oostende in de lente een nieuwe kampioenschapstitel zouden halen, bijvoorbeeld. West-Vlaanderen voor de volle 100 procent boven in de nationale voetbal-, volleybal- en basketbalcompetitie… Daar is (nog) geen mirakel voor nodig – al had Club dinsdag wel beter gewonnen van Union, denkt U ook niet?

Maar spaar misschien toch beter maar Uw mirakeltalenten voor KV Oostende, op de rand van het faillissement. Geen geldschieter daar in de hemel? KVO blijft een heel sympathiek ploegsje, hoor. Maar leg nu ook weer niet alles in één mandje: ook KV Kortrijk zal een mirakel nodig hebben om niet te degraderen. Slechter dan 2023 kan evenwel bijna niet voor ons West-Vlaams voetbal, met de degradaties van Essevee én KVO, de bijna-degradatie van KVK en de armzalige vierde plek van Club Brugge. U zat met Uw hoofd niet te vaak bij het voetbal geloven we. Maar best dat Cercle Brugge licht bracht in alle duisternis – maar dat kan U niet verbazen, Cercle was altijd heel devoot.

Speelt Zulte Waregem volgend seizoen weer in 1A? © JILL DELSAUX BELGA

Mogen wij dus nog één keer een klein beetje steun vragen? We denken niet dat Ruud Vormer en co daarvoor een mirakel zullen nodig hebben, maar U weet maar nooit: zorg er toch maar voor dat Zulte Waregem in 2024 zijn plek bij de grote jongens in 1A opnieuw inneemt.

Enorme weelde

Voor onze andere wensen kunnen we profaan blijven, denken we. Zo wensen we voor Julie Vanloo (U leest toch ook onze reeks Kampioenen, zie verder) een transfer naar de Amerikaanse WNBA. Wensen we dat bondscoach Sven Vanthourenhout komend jaar niet té veel hoofdpijn krijgt van alle positieve selectieproblemen. De weelde in het Belgische wielerpeloton is namelijk enorm: Van Aert, De Lie, Philipsen, Evenepoel… om van West-Vlamingen Segaert en Lampaert nog maar te zwijgen. Met slechts vier plekjes voor de Olympische Spelen belooft dat alvast een aartsmoeilijke selectiekeuze te worden. Al zijn het ook niet meer dan luxeproblemen natuurlijk.

“Tim Declercq wensen we niet alleen een jaar waarin hij gespaard blijft van fysieke ongemakken, maar ook een kamergenoot met wie het evengoed klikt als met Yves Lampaert”

Verder wensen we Warre Vangheluwe evenveel succes toe als zijn generatiegenoot Alec Segaert. Die laatste mag dan wel met de meeste aandacht gaan lopen, we zijn toch ook heel benieuwd naar wat de jonge Meulebekenaar in zijn debuutseizoen bij The Wolfpack gaat presteren. En Tim Declercq bij zijn nieuwe ploeg Lidl-Trek niet alleen veel succes en een jaar waarin hij gespaard wordt van fysieke ongemakken, ook een kamergenoot met wie het evengoed klikt als met Yves Lampaert al die jaren.

We wensen dat Charles De Ketelaere in 2024 de dop van zijn ketchupfles volledig kan lostrappen en Atalanta met zijn goals naar successen kan leiden. Om dat kunststukje dan ook bij de Rode Duivels op het EK te herhalen natuurlijk. Want ooit moet het talent van CDK ook in Italië helemaal gaan bovendrijven, toch? En nu we toch aan dat EK zijn gekomen: U zorgt er toch voor dat naast Charles ook Olivier Deman mee mag? Want wellicht is er straks geen plaats voor Hans Vanaken, de West-Vlaamse Limburger. Anders zouden we toch maar karig bedeeld zijn bij de Rode Duivels, niet? Al staan we van 14 juni tot misschien wel 14 juli natuurlijk allemaal als één man/vrouw/x achter onze Mannschaft! Hallelujah!

Preisoep

Tot slot wensen we Glen De Boeck gemoedsrust toe. Zijn passage bij Kortrijk was tekenend. Het draaide net iets te veel rond zijn persona en net iets te weinig om de veekaa. We moeten zelfs een beetje schuldig pleiten: niet zozeer omdat we hem voor een reportage in contact brachten met een mental coach, dat was bijna het begin van het einde bij KVK voor de coach want de bestuurders waren not amused, maar omdat we in de perszaal om … preisoep hadden gevraagd. Waarvan een krant een week later maakte dat De Boeck op KVK ruzie had gemaakt over preisoep! Een grote kop zelfs! Nee, zo zijn we niet hoor, Heer.

Maar toch nog één schuldbekentenis, als mens van goede wil. Benedikt, een vriendelijke lezer uit Wielsbeke, vond dat in onze Oscars van 2023 van vorige week ook Wielsbekenaar Wout Alleman hoorde. Want: Europees kampioen geworden in het (marathon) mountainbiken. Benedikt vroeg zich af: een discipline die iets teveel onder de radar blijft?

Wel kijk, we gaan er geen mirakels voor nodig hebben, maar we gaan onze stinkende best doen om in 2024 élke topprestatie van élke West-Vlaming boven de radar te brengen. Mogen wij u, beste lezer, alvast een bijzonder godvruchtig en succesvol West-Vlaams sportjaar 2024 wensen?