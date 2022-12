Kampioenenparade op Feest van de Oostendse Sport in De Grote Post: Emma en Marlon weer aan de top

Vrijdagavond vond weer het Feest van de Sport plaats in een volgeladen CC De Grote Post. De vlotte show met schitterende filmbeelden, leuke interviews met de genomineerden en veel humor, kon iedereen tevreden stellen. Zoals het een Stad aan Zee past, zijn zowel Sportvrouw als Sportman 2022 in de maritieme sfeer actief: zeilster Emma Plasschaert en roeier Marlon Colpaert stonden allebei voor de tweede keer op het hoogste schavot.

Het feest startte met een vlotte babbel over het hoe en waarom van de Oostendse sporttrofeeën met Bart Plasschaert, schepen van sport, en Marc Decraemer, lid van de sportraad en voorzitter van ZRC. Oostende heeft 85 grote en kleine sportverenigingen en die krijgen veel steun van de stad, zeker wat accommodatie betreft. Na de dansdemonstratie van Dance Elevation en ludiek vuurwerk van het presentatieduo Tim en Kelly in samenwerking met het publiek, werden de laureaten van het eerste Movement Running Criterium gehuldigd. Goed nieuws is dat er in 2023 een nieuwe editie volgt.

Daarna werd het podium vrijgemaakt voor de jeugdsporttrofeeën: jongen, meisje en ploeg. Het is altijd moeilijk om onderscheid te maken tussen de verschillende prestaties van de genomineerden, maar het niveau, nationaal of internationaal, geeft altijd de doorslag. De mooie filmbeelden spraken voor zichzelf. De trofee en de waardebon van Deweert Sport (300 euro) van beste jeugdsporter ging naar Europees turner Brent Deklerck. De andere genomineerden waren wielrenner Thomas Van Dijk en zwemmer Thomas Deblauwe.

Voor de trofee van beste jeugdsportster ging de voorkeur naar tafeltennisster Julie Van Hauwaert. Zwemster Lotte Vanhauwaert en skeelerbelofte Lyssa Vansteenkiste waren de andere genomineerden. De dubbelvier van KRNSO, Marit Janssens, Cato Vanheste, Astrid Francken en Erin Neus, haalde internationaal succes en werden gehuldigd als beste sportploeg. ROSC Waterpolo U13 en Aflossing 4 x WS moesten vrede nemen met de nominaties.

Dan was het de beurt aan de grote kanonnen, de volwassenen. Europees kampioen roeien Marlon Colpaert en zeilwereldkampioene Emma Plasschaert stonden voor de tweede keer op het hoogste schavotje. De genomineerden bij de heren waren triatleet Hans Van den Buverie, een man met een indrukwekkend palmares, en zwemmer Xander Hebb, een atleet met Olympische droom en aspirant piloot. Bij de dames kwamen turnster Eva Milh en atlete Helena Ponette mee op het podium. Filou BC Oostende, 11 jaar nationaal en 7 x Champions League, werd andermaal uitgeroepen tot beste sportploeg. De troostprijs ging naar Ostend Exiles Cricketclub.

Een fiere coach

KRNSO-trainer Jeroen Neus was één van de ‘feestvarkens’ van de avond. Hij mocht als pluspapa en coach de supertrofee van Marlon Colpaert ontvangen, die in Tunesië op stage is met de Olympische selectie. Hij is ook trainer van de beste jeugdsportploeg, KRNSO Dubbelvier en vader van Erin Neus.

“Het is een heel bewogen jaar geworden met internationale prestaties, ondanks het feit dat we niet veel samen konden trainen. De vier meisjes hebben individueel en in team, in verschillende boten, sterk gepresteerd en brons behaald op de Coup de la Jeunesse in Spanje. Marlon heeft Europees goud geroeid en is nu kandidaat voor de Olympische ploeg lichte dubbel U23 voor Parijs. België moet top 7 roeien op het WK 2023 om een selectie, lichte boot dubbel, voor Parijs af te dwingen. In juni ‘24 zal Marlon weten of hij naar Parijs mag. Hij zit in zijn derde jaar kine en dat is ook belangrijk! Hij is dubbel gemotiveerd!”

Dank voor alles

Skeerlerkampioene Sandrine Tas, die deelnam aan de Olympische Winterspelen, kreeg een vermelding en een waardebon van 500 euro. Sandrine was zelf niet aanwezig in Oostende, maar verblijft momenteel in het Nederlandse Herenveen, waar ze keihard werkt aan haar ijsschaatscarrière. Sandrine verraste haar ouders met een boodschap online, waarbij ze, recht uit het hart haar ouders bedankte voor de vele jaren steun, begrip en opoffering.

“Dat was een grote verrassing”, reageerde mama Carine Tas ontroerd. “Met de zonen Kwinten, Siemen en dochter Sandrine is het nu bijna 30 jaar dat veel, maar niet alles rond het rolschaatsen of skeeleren draait in ons gezin. Sandrine heeft een mooi palmares in het skeeleren, is afgestudeerd als bio-ingenieur en focust zich nu al drie jaar op het ijsschaatsen. Dat kan niet in België, en daarom gaat ze in Nederland trainen. Het gaat goed vooruit en wij staan volledig achter haar!”

De show werd op het einde van het Feest van de Sport gestolen door Ruben Vanhollebeke, bij de uitreiking van de trofee voor een Bijzondere Sportprestatie. Ruben is een blinde boogschutter, die Europees en Wereldkampioen werd, binnen en buiten. Na de overhandiging demonstreerde hij zijn schutterskwaliteiten door met drie pijlen vanop 15 meter afstand, in de roos te mikken en een ballon kapot te schieten. Ruben kreeg een staande ovatie.

Er werden op het Feest van de Sport ook zes trofeeën uitgereikt aan de winnaars en waardebonnen (200, 300 en 500 euro) aan alle genomineerden.