Bondscoach Thomas Descamps wil bronzen WK-medaille met padel-vrouwen in Dubai: “We zitten al bij de beste vier landen van de wereld: dit is te absurd voor woorden”

De Belgische padel-vrouwen spelen momenteel tegen Italië voor de bronzen medaille op het wereldkampioenschap in Dubai. Na een stunt tegen topland Frankrijk in de kwartfinales legde het vrijdagmiddag de duimen tegen favoriet Spanje. Momenteel speelt het tegen Italië voor de derde plaats. De Avelgemse bondscoach Thomas Deschamps is trots op het uitstekend parcours van zijn speelsters en hoopt op een medaille. “Zij zijn, met acht profspelers, favoriet. Maar we bewezen dit WK al dat de underdog-rol ons ligt.”

De naar Gent uitgeweken Avelgemnaar Thomas Deschamps (26) is sinds de zomer van 2021 bondscoach van de Belgische padel-vrouwen. Op het Europees Kampioenschap in 2021 haalde hij meteen een vijfde plaats binnen, in november van datzelfde jaar werd de Avelgemnaar met zijn speelsters zesde op het WK in Qatar. Maar op het wereldkampioenschap in Dubai, dat tussen 31 oktober en 5 november werd gespeeld, wilde Thomas beter doen.

“We hebben een zeer goede voorbereiding gehad”, aldus Thomas. “Zes weken lang konden we met het hele team trainen. We zijn dan ook naar Dubai gekomen met het idee om onze plek in de top acht van de wereld te verdedigen, en om beter te doen dan onze zesde plek in Qatar vorig jaar.”

“De loting was ons heel gunstig, omdat we toplanden als Portugal en Zweden vermeden. We waren favoriet om in onze groep tweede te eindigen, en zijn goed met de druk omgegaan. Tegen Japan, dat grote stappen heeft gezet, haalden we de buit al bij al makkelijk binnen. Het duel met vice-wereldkampioen Argentinië was lastiger. Het was wel een mooie ervaring voor ons, zeker omdat de wedstrijd op Centercourt werd gespeeld. In de beslissende poulematch tegen Uruguay hebben we gestreden en hebben we getoond dat we de top acht waard waren.

Stunt tegen Frankrijk

De Belgische vrouwen doen het goed op het WK in Dubai © Padel Belgium

De top acht was binnen voor België. Alles dat er nog bij kwam, was bonus. “We speelden zonder druk tegen Frankrijk”, beaamt Thomas. “Na verlies in de eerste wedstrijd wisten we dat de tweede cruciaal zou worden. Ons sterkste team, Helena Wyckaert (85 in de wereld) en An-Sophie Mestach, won tegen het beste Franse duo in drie sets. De winst gaf ons vertrouwen voor de laatste match, die ook in drie sets beslecht werd. Dorien Cuypers en Elyne Boeykens waren mentaal zeer sterk en hebben gevochten tot de laatste bal. Een zware ontmoeting, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Daarom was de euforie des te groter.”

Thomas vindt het prachtig wat België dit WK al op de mat kon leggen. “Het is ongelooflijk dat we bij de beste vier landen van de wereld zijn. Het is te absurd voor woorden. We hadden dit nooit durven dromen. Ik ben als bondscoach al drie grote toernooien aan de slag. We werden vijfde op het EK, zesde op het WK en nu halen we de top vier. Dat we grote landen als Portugal, Brazilië, Frankrijk en Zweden achter ons kunnen laten, is echt niet te vatten.”

Spaanse armada doorprikt droom

De halve finale tegen verdedigend wereldkampioen Spanje moest de kers op de taart worden. België verloor echter met duidelijke cijfers. “Die eerste match hebben we inderdaad zwaar verloren: 6-0 en 6-2. Dan zag je wel wat het niveau van een absolute wereldtopper is, en hoe groot het verschil nog kan zijn met België. Ook in de tweede match werd elke foute bal afgestraft. Heel moeilijk om dat te aanvaarden, na zo’n euforisch moment tegen Frankrijk. Maar we hebben gisteren de koppen bij elkaar gestoken, want we moesten sterk zijn om de bronzen match tegen Italië te kunnen winnen.”

Het padel-verhaal in België wordt zo steeds mooier. “Ik heb moeite gehad om mijn selectie samen te stellen. We staan hier op het WK met acht goeie spelers. Hoeveel aandeel ik heb in dit succesverhaal? Goh, de selectie en het kiezen van de duo’s zijn mijn verantwoordelijkheid. Tegen Frankrijk pakte dat heel goed uit. Hopelijk werkt de tactiek ook tegen Italië, dat met zijn acht profspelers favoriet is. Maar we bewezen dit WK al dat de underdog-rol ons ligt.”