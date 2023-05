Zusjes Emma en Sarah Bell ruilen Phantoms Boom voor Kortrijk Spurs

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs versterken zich voor volgend seizoen met de tweelingzussen Emma en Sarah Bell.

Beiden waren dit seizoen nog aan de slag bij Phantoms Basket Boom, dat net voor Kortrijk op de vijfde plaats eindigde. “Het was gewoon tijd voor iets anders”, vertelt Sarah (22), na 15 seizoenen Boom. “Kortrijk was op zoek naar speelsters, en wij naar een ploeg, dit is dus geen specifieke keuze. Ik had onmiddellijk een goed gevoel bij de gesprekken.”

“We verlaten een club waar we heel wat mooie momenten beleefden. Ik kan enkel positief terugblikken. We maakten daar vrienden voor het leven en beleefden daar heel wat sportieve hoogtepunten.”

Onderdak in Kortrijk

“Het is de bedoeling om onderdak te zoeken in Kortrijk om er af en toe te overnachten”, gaat Sarah, die in Willebroek woont, verder. “Ik studeer in Mechelen interieurvormgeving, wat ik af en toe vanop afstand kan doen.”

“Dat mijn zus Emma dezelfde sportieve weg inslaat, is natuurlijk heel fijn. We spelen al gans ons leven samen, en als zij erbij is, is dat een extra gemak.”

De zusjes Bell zijn bekend voor hun afstandsshot. Ze doorliepen de Nationale jeugdreeksen bij de U16, U18 en U20. De Young Cats, zeg maar. (ELD)