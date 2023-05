Voormalig Belgian Cat Hanne Mestdagh vervoegt de rangen van Basket SKT Ieper Cats

SKT Ieper Cats realiseert met Hanne Mestdagh een toptransfer. Voor de 30-jarige basketspeelster is het een terugkeer naar het vertrouwde nest.

De 30-jarige small forward begon haar carrière bij het toenmalige Blue Cats Ieper. Hanne koos ervoor om te gaan studeren aan de Colorado State University om vervolgens het professionele circuit binnen te stappen bij Castors Braine. Na 4 jaar bij Basket Namur Capitale ging Hanne in het buitenland aan de slag bij respectievelijk CB Spar Gran Canaria, AZS Lublin en Saarlouis Royals.

Kortrijk Spurs

Vorig seizoen was ze actief in onze Belgische hoogste klasse, bij de Kortrijk Spurs. Met 103 caps voor de Belgian Cats, een bronzen medaille op het EK in 2017 en een vierde plaats op het WK in 2018 brengt ons jeugdproduct heel wat ervaring met zich mee.