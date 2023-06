Voormalig Belgian Cat Hanne Mestdagh kijkt uit naar het EK basketbal: “De meisjes moeten vooral genieten”

Op 15 juni begint het EK basketbal bij de dames. Na brons in 2017 en 2021 hopen de Belgian Cats dit jaar nog beter te doen. Bij die twee bronzen prestaties was Hanne Mestdagh van de partij, maar deze keer zullen de Cats het zonder de Ieperlinge moeten doen. Bijna exact een jaar geleden nam ze afscheid van de nationale ploeg en sinds kort is ze ook profbasketster af. De jongste telg van de basketfamilie Mestdagh praat over haar afscheid als prof en over het aankomende EK van de Cats.

Het gesprek begint meteen met excuses van Hanne Mestdagh, ze kwam iets later dan gepland. Maar alle respect, want daarvoor had de voormalige Belgian Cat een geldig excuus: “Ik had een les die wat langer uitgelopen is, de examens komen er namelijk aan”, excuseert ze zich keurig. Examens?, horen we u al denken. Inderdaad: Mestdagh startte studies om accountant te worden, een job die ze naast het basketten zal uitvoeren.

Want sinds kort is de jongste telg Mestdagh geen profbasketbalster meer. Het ambitieuze project bij Kortrijk Spurs draaide volledig verkeerd uit, waardoor Mestdagh een nieuwe club zocht. Daarbij kwam ze uit bij Ieper, de club waar het voor haar allemaal begon. “Ik vind het wel spannend eigenlijk. Het leven verandert plots grondig. Het is plots allemaal wat sneller gegaan dan verwacht. Toen we het nieuws kregen dat het in Kortrijk stopte, kwam alles in een stroomversnelling. Ik zag het ook niet meer zitten om ver weg te verhuizen, dus zo ben ik in Ieper terechtgekomen.” (lacht)

Het leven van Hanne Mestdagh zal er dus anders gaan uitzien. Het profbestaan wordt plots ingeruild voor een job, met basketbal als hobby ernaast. “In de voorbereiding trainen we drie keer per week, maar als de competitie begint, zal dat slechts tweemaal per week zijn. Dat is toch een groot verschil als je altijd gewend was om twee keer per dag te trainen”, weet de forward. “Het is tenslotte van profbasket naar tweede klasse. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit! De druk is er nu wat van af, nu zal het vooral om het plezier draaien. Ieper voelt als thuiskomen. Ik ken de meeste meisjes en de mensen binnen de club goed, dus dat wordt heel erg fijn.”

Bovendien wordt Mestdagh ook coach bij de U10 van Ieper. Iets waar ze ook erg naar uitkijkt: “Het is een leuke groep meisjes, van wie ik ook de ouders goed ken. Ik had al ervaring door training te geven op jeugdkampjes, maar nu echt een ploegje kunnen coachen, wordt heel fijn! Het wordt in het begin wat zoeken, maar ik zal goed begeleid worden door de club en zo mijn eerste stapjes zetten in het trainersvak.”

Over haar afscheid

In mei was het exact een jaar geleden dat Hanne Mestdagh afscheid nam van de Belgian Cats. De 30-jarige aanvalster verzamelde 103 caps voor de nationale ploeg en maakte de mooie evolutie van de ploeg mee, met enkele sportieve uitschieters. Zo maakte ze deel uit van de ploeg die vierde werd op het WK in 2018, maar vooral pakte ze met de Cats twee keer brons op het EK, in 2017 en in 2021.

Maar volgende week beginnen de Belgian Cats dus aan het eerste EK zonder Mestdagh. Of ze zelf nog een noemenswaardige rol zou kunnen gespeeld hebben op dit EK, maakt haar eigenlijk niet uit. “Daar sta ik eerlijk gezegd niet bij stil. De nationale ploeg is een afgesloten hoofdstuk voor mij.”

Het afscheid bij de Cats was dan ook een beslissing waar ze lang over moest nadenken. “De weken naar aanleiding van die beslissing waren best zwaar. Ik kon moeilijk slapen en was constant aan het overthinken. Maar eens ik de knoop had doorgehakt, leek er een grote last van m’n schouders te vallen. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat mijn periode bij de Cats een last was, integendeel. Ik heb met volle teugen genoten van die jaren bij de nationale ploeg. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaakte van zoiets moois.”

Huidige generatie

Het eerste EK zonder Hanne Mestdagh dus, maar er staat straks een enorm sterke ploeg op het EK in Israël en Slovenië. Dat beaamt Mestdagh zelf ook. “De grote sterkte in deze groep is de mix van ervaren pionnen en jonge, energieke veulens. Er zijn vijf meisjes die al veel ervaring hebben op toernooien als deze, aangevuld met jonge debuterende meisjes, die zich willen smijten en ook gewoon supergoed kunnen basketten. Deze ploeg heeft enorm veel kwaliteit, maar moet het ook vooral hebben van het enthousiasme.”

Het mentale aspect binnen een ploeg is uiteraard ook belangrijk. Op een groot tornooi kan druk het soms overnemen van kwaliteit, al denkt Mestdagh dat ze daar bij de Cats best goed mee om zullen kunnen gaan. “Uit mijn periode bij de nationale ploeg kan ik bevestigen dat er altijd heel goed werd omgegaan met die druk. Er zullen speelsters zijn – wellicht de jongere dan – die grote ambities zullen durven uitspreken, maar ik verwacht dat de meer ervaren generatie de rust in de groep zal bewaren. Daar is Emma (Meesseman, red.) het perfecte voorbeeld van. Voor haar gaat alles stap per stap, zonder iets over te slaan.”

“De meer ervaren generatie, waaronder Emma Meessamen, zal de rust in de groep bewaren.” © JOHN THYS BELGA

Over de kansen

Na de twee bronzen medailles in 2017 en 2021 creëerden de Cats nu natuurlijk wel een verwachtingspatroon. Julie Vanloo zei onlangs zelfs dat “alles minder dan een medaille als een teleurstelling zou aanvoelen”. Moeten en kunnen de Cats dit jaar dan opnieuw voor brons gaan, of zit er zelfs iets meer in? “Iedereen hoopt inderdaad op brons, er zit heel veel ambitie in deze groep speelsters. Ze willen een nieuwe stap zetten in hun evolutie, dus ik ben er zeker van dat ze vol voor een plek in de finale willen gaan. Dat zal voor hen het minimum zijn. Ze zullen er ongetwijfeld iets moois van maken.”

De tegenstanders

Om naar een eventuele finale te stomen, moeten de Cats eerst wel de groepsfase overleven. In groep B van het EK nemen de Belgian Cats het op tegen gastland Isräel, Tsjechië en Italië. Een haalbare kaart volgens Mestdagh, al wil ze de tegenstanders niet onderschatten.

“Israël was er de vorige drie edities niet bij, maar het is wel een ambitieus land, dat bovendien voor eigen publiek speelt. Dat wordt geen makkelijke opgave voor de Cats. Tijdens een eerste groepswedstrijd moet je er altijd nog wat inkomen, je hebt die flow nog niet. De speelsters die hun debuut maken op een EK zullen misschien wat overweldigd zijn.” Mestdagh ziet in Israël dus een taaie klant, maar een echt struikelblok mag het niet worden voor de Cats: “Ik verwacht dat de Israëlische dames met veel energie zullen spelen voor hun thuispubliek, maar uiteindelijk is België minstens een maat te groot en verwacht ik dus ook dat ze meteen winnen. Als de individuele kwaliteit komt bovendrijven, wint België sowieso.”

Ze zullen het niet makkelijk hebben, maar uiteindelijk zie ik de Cats de groepswinst binnenhalen

Daarna nemen de Cats het op tegen Tsjechië, misschien wel het kleine zusje in de groep. “Zij zullen uiteraard gebruik maken van hun underdogpositie om te proberen verrassen, maar met alle respect is België zonder twijfel favoriet.”

De Cats eindigen de groepsfase op zondag met een duel tegen Italië, een land waar je niet goed van weet van te verwachten, aldus Hanne Mestdagh: “Italië heeft de laatste jaren nooit gepresteerd op grote tornooien zoals ervan verwacht werd. Maar ze hebben zeker hele goede speelsters. Het is mogelijk dat de puzzelstukjes dit jaar wel eens in elkaar vallen. Onze meisjes zullen het niet makkelijk hebben, maar uiteindelijk zie ik ze ook winnen van Italië en zo de groepswinst binnenhalen.”

“Op het vorige EK in 2021 hebben we in de groep tegen Bosnië & Herzegovina een steekje laten vallen maar konden we het later nog rechtzetten. Een foutje kunnen ze zich dus permitteren, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ze hun groep winnen en met vertrouwen doorstoten naar de volgende ronde.”

Onze nationale trots

“Ongetwijfeld en zoals altijd mag men veel verwachten van onze nationale trots Emma Meesseman. Het is bijna onbeschrijfelijk hoe blij België mag zijn met zo’n groot baskettalent. Zelfs mensen die minder thuis zijn in het basket zullen wel beseffen dat zij een van de beste speelster ter wereld is en iemand op wie we enorm trots mogen zijn.”

“Maar het wordt ook uitkijken naar welke landen voor de verrassing kunnen zorgen. Er zijn veel landen die er al een tijdje niet zijn bijgeweest op grote tornooien, die zich willen tonen. Ik kan me niet herinneren wanneer Duitsland bijvoorbeeld voor het laatst op een EK stond, maar dat is wel een groot land dat zich zal willen bewijzen.”

Een grote topfavoriet voor eindwinst kan Hanne Mestdagh nog niet meteen uitspreken: “Op zo’n groot tornooi is het vooral afwachten wat er gebeurt in de groepsmatchen. Daar krijgen we een eerste blik op wie al dan niet goed in het tornooi zit.” Maar de voormalige Belgian Cat heeft wel een idee van welke landen ver kunnen geraken. “Servië, de winnaar van het vorige EK, moet natuurlijk zijn titel verdedigen en zal dat willen doen, maar hun twee sterspeelsters verlieten de nationale ploeg. Het wordt dus afwachten hoe Servië daar mee omgaat, maar ik verwacht ze op de afspraak.”

Wie Mestdagh ook op de afspraak verwacht, is Spanje. “Zij zijn altijd goed op grote tornooien. Maar op het WK vorig jaar waren ze er zelfs niet bij, dus ze kunnen ook steekjes laten vallen. Maar ze zaten toen wel in een transitiejaar. Dit EK zullen ze waarschijnlijk weer op topniveau zijn, dus dat wordt een te duchten klant voor de Cats.”

En dan resten onze zuiderburen uit Frankrijk nog. Samen met de Belgian Cats, rekent Hanne Mestdagh die drie landen tot de grootste kanshebbers op het EK.

Unieke ervaring

Als we vragen wat Hanne Mestdagh de Cats toewenst op het aankomende EK, hoeft ze niet lang na te denken. “Sowieso een medaille”, is ze duidelijk. Maar een goede eindklassering is voor haar niet het belangrijkste, ze wenst de dames vooral veel plezier toe. “Voor België is de plezierfactor altijd belangrijk. Dat was in mijn periode zo bij de Cats en ik hoop dat dit nu weer zo is. Vooral voor de debuterende meisjes zal zo’n eerste groot tornooi een unieke ervaring zijn. Ze mogen zichzelf niet te veel druk opleggen en moeten er gewoon van genieten. En natuurlijk wel een matchke winnen, of twee of drie. Dan zien we wel.” (lacht)