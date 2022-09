Meesseman en Allemand grijpen naast finale

Het Chicago Sky van Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de play-offs in de WNBA. In de vijfde en beslissende wedstrijd van de halve finale tegen Connecticut Sun ging de titelverdediger met 63-72 onderuit.

In de eigen Wintrust Arena keek Chicago, met assistent-coach Ann Wauters, na het eerste quarter tegen een 16-24-achterstand aan. Maar bij de rust hingen de bordjes opnieuw in evenwicht: 40-40.

14 punten en 6 rebounds

In het derde quarter (18-8) leek de thuisploeg het laken naar zich toe te trekken. Maar in het slotquarter speelde Connecticut met 5-24 Chicago van het terrein. Met nog 4:46 te spelen, leidde Chicago met 63-54, maar vervolgens maakten de bezoekers 18 punten op een rij.

Op 32:31 op het parket was Emma Meesseman goed voor 14 punten, 6 rebounds en 2 assists. Julie Allemand sprokkelde ruim 7 minuten, daarin speelde ze zich niet in de statistieken.

Kampioen in 2019

In de finale neemt Connecticut het op tegen Las Vegas Aces, dat zich voorbij Seattle Storm knokte. Las Vegas beëindigde het reguliere seizoen op de eerste plaats, voor Chicago.

Emma Meesseman kroonde zich in 2019 met Washington Mystics tot WNBA-kampioen.

WK met Belgian Cats

Door de uitschakeling van Chicago kunnen Emma Meesseman en Julie Allemand nog een groot deel van de voorbereiding van de Belgian Cats op het komende WK in Australië meepikken. De Belgen openen in groep A op 22 september tegen olympisch en wereldkampioen Verenigde Staten.

Ook Zuid-Korea (23/9), Puerto Rico (24/9), Bosnië en Herzegovina (26/9) en China (27/9) zijn tegenstanders. De top vier van de groep stoot door naar de kwartfinales.