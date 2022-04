Marieke Versavel is aan haar laatste weken bezig bij Basket SKT Ieper: “Basketbal is niet langer te combineren met mijn zaak”

Marieke Versavel neemt na dit seizoen definitief afscheid van het basketbal en van de damesploeg van Basket SKT Ieper. De 30-jarige Ieperse had al enkele jaren de intentie om te stoppen met basket en heeft nu de knoop ook definitief doorgehakt.

“Ik wou inderdaad al enkele jaren stoppen”, opent Marieke. “Maar ik vond nooit het goede moment. Corona zorgde ervoor dat ik twee jaar geleden toch nog heb doorgedaan. Ik wou geen afscheid in mineur. Normaal gezien ging ik dit seizoen al niet meer spelen, maar het bestuur wist me te overtuigen om toch nog de thuiswedstrijden af te werken.”

“De verre verplaatsingen zijn niet haalbaar in combinatie met mijn eigen zaak. Maar ik heb ervaren dat dingen half doen niets voor mij is. Als ik iets doe, zeker in de sport, dan wil ik er helemaal voor gaan. Vandaar mijn beslissing om te stoppen.”

Marieke Versavel kan terugblikken op een rijkgevulde carrière waarin ze met de beste speelsters van het land mocht samen spelen. “Ik speel al basketbal sinds mij zes jaar. Op vier seizoenen na heb ik atijd in Ieper gespeeld. Ik bewaar er fantastische herinneringen aan. Ik heb er samen gespeeld met onder andere Emma Meesseman en Hanne Mestdagh en had Philip Mestdagh als coach.”

“Met sommigen van hen heb ik nog altijd een goed contact. Het jaar waarin we de dubbel pakten, was het absolute hoogtepunt. We verloren dat seizoen de eerste vier wedstrijden, maar pakten uiteindelijk toch nog de titel én de beker, wat niemand had verwacht.”

Blessures

Naast de vele mooie momenten heeft Versavel in al die tijd ook enkele zware blessures gehad. “Ik had twee keer een kruisbandblessure, wat onmiddellijk negen maanden revalideren betekende. Op die jonge leeftijd was dat wel zwaar. Basket was dan mijn leven. Om dan telkens die lange periode aan de kant te moeten zitten, was wel pijnlijk.”

Op dit moment durft de Ieperse niet uit te sluiten dat ze in de toekomst nog terugkeert in het basketwereldje. “In het verleden heb ik al jeugdploegen getraind. Ik haalde daar veel voldoening uit. Maar de eerste jaren heb ik daar sowieso geen tijd voor. Ons tweejarig zoontje volgt nu ook basketklas bij Holstra Wevelgem. Voorlopig haal ik daar dus mijn voldoening uit.”

(BP)