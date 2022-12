Kortrijk Spurs wint nagelbijter tegen Namen

Op de tiende speeldag in Top Division Women zorgde Kortrijk Spurs voor een stunt door Basket Namur Capitale met 71-68-cijfers te verslaan. Door deze zege wipt de ploeg van coach Philip Mestdagh naar de vijfde plaats.

Hanne Mestdagh opende met een bom gevolgd door een score van Perisa. Carprèaux dropte op haar beurt een afstandsshot binnen. Namen nam de rol over en kwam via Saucin op 7-14. Een beresterke Joris bracht de Spurs helemaal terug. Perisa zette de 18-17 na 10 minuten op het bord. In deel twee bleven beide teams in elkaars buurt. Van Thuyne zorgde voor de 30-30 maar Wilson dropte een driepunter net voor de rust. 30-33.

Tot 36-35 bleef Namen in het spoor van de thuisploeg. Onder impuls van Vervaet viel er een eerste kloofje te noteren. 56-47 na dertig minuten. Opnieuw Vervaet bracht Kortrijk op een comfortabele 65-52. Met nog 5 minuten op de klok leek bij een 67-55-stand de wedstrijd gespeeld, maar de scoringsmachine van de Spurs stokte. Vier minuten vonden de zwarthemden de weg naar de ring niet meer.

Namen deed dit wel wat resulteerde in 67-68 met nog ruim 1 minuut te spelen. Vervaet draaide de rollen terug om: 69-68. Met nog 10 seconden te gaan zette Foucart haar twee vrijworpen om: 71-68. Een ultieme poging van Wilson strandde op de ring. Ook in de herneming mistte de Amerikaanse vanop de driepuntlijn. Deugddoende overwinning voor Kortrijk dat met een goed gevoel de winterbreak in kan.

Kortrijk: Perisa 15, Stojsavljevic 2, Vervaet 19, Remacle, Foucart 2, Mestdagh 6, Van Thuyne 4, Juric 4, Joris 19.