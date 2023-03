Kortrijk Spurs walst na de rust over Brunehaut

In Top Division Women hielt House Of Talents Kortrijk Spurs na een woelige week de drie punten thuis. Tegen Basketball Brunehaut werd het 79-44.

Kortrijk moest het stellen zonder Vervaet en zijn twee grote Kroatische speelsters. Brunehaut miste op zijn beurt ook een drietal dames. Het waren de bezoekers die het best aan de partij begonnen met twee bommen van Bellanger en de Wevelgemse Vibe Bevernage, die na dit seizoen naar Jeugd Gentson trekt.

Platgewalst

Foucart herstelde het evenwicht: 7-8. Beide ploegen waren gewaagd aan elkaar: 13-13 na zeven minuten. Vier punten op rij van Joris zorgden voor de 17-13 na 10 minuten. Halfweg deel twee stond een eerste kloofje op het bord: 26-17, maar via Dupont sloop Brunehaut terug tot 26-25 halfweg.

Na de rust kregen we een ander Kortrijk te zien. Offensief liep het een stuk vlotter. Onder impuls van Perisa stond het 50-37 na driekwart spelen. In de slotperiode was het vat van de bezoekers leeg. De Spurs walsten doorheen de Waalse verdediging. Offensief kregen ze niets meer voor elkaar. Perisa dikte haar puntentotaal aan tot 29. De laatste speeldag staat op 1 april tegen Spirou Charleroi op de kalender.

Speelden: Perisa 29 (14reb), Foucart 10, Mestdagh 4, Van Thuyne 6, Joris 19, Baelen 1, Ducoulombier 4, Remacle 6. (ELD)