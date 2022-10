Kortrijk Spurs kent geen problemen op het veld van Sparta Laarne

In de hoogste klasse van het damesbasketbal ging de ploeg van Philip Mestdagh zonder moeite met de drie punten aan de haal. Het werd 64-92.

De thuisploeg begon het best aan de partij: 11-6. Hanne Mestdagh hield de Spurs met drie bommen in het spoor. Klaudia Perisa moest met 9 punten in de eerste periode niet onder doen. 24-26 na 10 minuten. Marie Vervaet, een van de uitblinkers, dikte de voorsprong aan tot 26-35. Het duo Foucart-Ducoulombier zette de 38-48 russtand op het bord.

Roteren met jonge talenten

Na de break gingen de bezoekers op hun elan door. Enkel Deforche, goed voor 25 punten, kon nog wat weerwerk bieden. 51-65 na 30 minuten. In de slotperiode kon coach Mestdagh nog naar hartenlust roteren met zijn jonge talenten. Eindstand 64-92. Goede generale repetitie voor Kortrijk Spurs die het dinsdag in de Lange Munte opneemt tegen ION Basket Waregem voor de Belgische beker.

Speelden: Perisa 11, Stojsavljevic 4, Baelen 4, Vervaet 14, Heyse, Remacle 4, Ducoulombier 7, Foucart 4, Mestdagh 18 (6 op 6 driepunters), Van Thuyne 2, Juric 14, Joris 10. (ELD)