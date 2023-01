Kortrijk Spurs houdt de punten thuis tegen Sparta Laarne

De dames van House Of Talents Kortrijk Spurs boekten hun zevende zege van het seizoen. Tegen KBBC Sparta Laarne werd het 82-65.

Coach Philip Mestdagh moest het stellen zonder Juric (ziek) en Sara Remacle (voetblessure). De thuisploeg begon het best aan de partij. Ducoulombier opende met 4 punten op rij. De Waalse bracht de stand eigenhandig op 18-4. Laarne milderde tot 18-10 na 10 minuten. Uitblinker Marie Vervaet zette de 24-10 op het bord. Acht punten na elkaar van de Avelgemse Nina Marcou en twee bommen van Ilse Deforche brachten Laarne terug tot 30-24. Ruststand 34-29.

Vervaet, met de hulp van Emma Van Thuyne, dikte de bonus opnieuw aan tot 48-36. Bommen van Beeckmans en Capoen brachten de Oost-Vlamingen echter terug tot op 51-47. Perisa zette de 57-49 na driekwart spelen vanop de vrijworplijn op het bord. Toch gaf een taaie hekkensluiter zich niet zomaar gewonnen. Twee driepunters van Deforche brachten de bordjes op 57-55 na 1 minuut spelen in de slotperiode. Stojsavljevic gaf Kortrijk opnieuw wat ademruimte maar opnieuw Deforche hield haar ploeg in het zog. Bommen van Jitte Baelen en Hanne Mestdagh leidden de definitieve kloof in. De maximale bonus kwam er via Perisa met nog 2 minuten op de klok: 75-58. De Kroatische mocht de 82-65 eindstand vastleggen. Meteen de vierde zege op rij voor Kortrijk dat opklimt naar de vierde plaats. Volgend weekend staat een bezoekje aan Castors Braine op de kalender.

Speelden: Perisa 16 (8 rebounds), Stojsavljevic 9, Baelen 3, Vervaet 20 (9 rebounds), Ducoulombier 7, Foucart 2, Mestdagh 12 (4×3), Van Thuyne 7, Joris 6.