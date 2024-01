Joeri Vermoesen versterkt volgend seizoen Avanti Brugge en wordt zo herenigd met zijn tweelingbroer

Nadat amper een week geleden de transfer van Philippe Peeters (Oxaco Boechout) werd afgerond, kon Avanti Brugge zopas zijn tweede nieuweling voorstellen: Joeri Vermoesen komt over van Oostkamp en wordt bij Avanti herenigd met zijn tweelingbroer.

Het is Avanti menens met zijn plannen om ook in TDM1 hoog in het klassement te eindigen. Wie ondersteunende spelers vervangt door key players, kan nauwelijks nog verstoppertje spelen. Vorige week werd Philippe Peeters als nieuwe guard aangetrokken, gisteren (maandag, red.) zette Joeri Vermoesen zijn handtekening onder een Avanti-verbintenis.

Tweelingbroer

Vermoesen is een 1m96 grote speler die op verschillende posities inzetbaar is en over een goed afstandsshot beschikt. Hij verdiende zijn sporen vooral bij Okapi Aalst. In maart wordt hij 31 en tot vorig jaar speelde hij altijd samen met zijn tweelingbroer Joren, die nu al bij Avanti is aangesloten. Met de overeenkomst worden beide broers dus herenigd.

Big guy

Volgens secretaris Bart Van Besien is het huiswerk nog niet af. Het volgende target is een big guy. David Vinck, Dries Rotsaert, Kjell Devacht en Kenneth De Vos verlaten het team. (MD)