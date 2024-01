Avanti Brugge heeft met Philippe Peeters eerste transfer beet

Coach Wim Van Britsom kan al één speler van zijn boodschappenlijstje schrappen. Philippe Peeters wordt de nieuwe guard van Avanti volgend seizoen.

Alles wijst erop dat Avanti Brugge haast zonder tegenstand doorstoo(m)t naar TDM1. Na iets meer dan een halve competitie leiden de Bruggelingen autoritair. Ze hebben maar liefst vier winstwedstrijden voorsprong op de eerste achtervolgers en pakken zelf uit met een 14 op 14. Of de play-offs op het einde van het seizoen nog enige wanorde in die machtsverhouding kunnen brengen, is hoogst twijfelachtig.

Vier vertrekkers

Daarom kon al vroeg begonnen worden met de planning van het seizoen 2024-2025, ervan uitgaande dat de ploeg dan in TDM1 zal uitkomen. Omdat Kjell Devacht, David Vinck, Dries Rotsaert en Kenneth De Vos afscheid nemen van de ploeg, kwamen één of twee grote jongens en een guard op het wenslijstje van de coach terecht.

Die laatste wens is met de komst van Philippe Peeters (29 jaar, 1m90) meteen vervuld. Peeters deed ervaring op bij Antwerp Giants en is momenteel aan de slag bij Oxaco Boechout in TDM1. Hij kent de reeks dus goed. (MD)