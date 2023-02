ION Basket Waregem zet eind dit seizoen zeven spelers aan de deur: “We gaan er als groep nog het beste van proberen te maken”

ION Basket Waregem neemt voor het nieuwe ‘E17 project’, de samenwerking met House Of Talents Kortrijk Spurs die volgend seizoen in de BNXT League aantreedt, drastische beslissingen. Slechts drie spelers uit de huidige kern blijven ook volgend seizoen aan boord.

De ploeg van sportief manager Bart Delarue neemt daardoor na het huidige seizoen afscheid van J’Nathan Bullock, Tim Bruyneel, Robin Marreel, Rens van Ravensteijn, Gilles Dierickx, Lucien-Moussa Sissoko en Aaron Van Vooren. “We zouden ook zonder het E17 project maatregelen genomen hebben, maar daardoor is dit versterkt”, verduidelijkt de Waregemnaar.

“Aaron Van Vooren mocht ook blijven, maar verkoos om naar Falco Gent te trekken, zijn vorige club. Lars De Lepeleire, Noah Gebbert en Maxime Verspeeten zijn daarentegen wel nog van de partij volgend seizoen. Zij maken deel uit van het nieuwe project. Lars voelt zich steeds beter in zijn rol. Hij zal de jongeren op zijn positie heel goed kunnen helpen en daarbij zelfs nog een grote rol van betekenis kunnen spelen.

Gigantische verjonging

“Noah past als jonge gast met nog heel veel groeimarge perfect in dit plaatje, waar hij met talenten zal spelen die hij zelf kent. Maxime is met zijn maturiteit aan een goed seizoen bezig. Hij kan als tweede en derde speler fungeren.”

“We zijn nu nog op zoek naar een senior met ervaring, met daarnaast nog eens een vijftal toptalenten die er nog gaan bijkomen. Hier zijn we nu heel intensief mee bezig. Dit zal een gigantische verjonging betekenen voor de kern. Dit is een hele uitdaging waar iedereen hard in gelooft. We hebben alvast de juiste mensen om dit te doen slagen.”

Dubbele rol

Lars De Lepeleire is een van de drie Waregemspelers die deel uitmaken van dit project. “Voor de club én de ploeg zal dit een serieuze verandering teweegbrengen”, vertelt de 31-jarige Waregemnaar. “Dit is een heel leuk project waar ik alvast positief naar uitkijk. Voor mij zal dit een dubbele rol betekenen. Die als speler, die ik altijd al had, en die als begeleider van de jonge spelers. Dit was een belangrijke reden om te blijven. Met jonge gasten werken is niet altijd evident, dus wil ik ze mee op sleeptouw nemen, hun integratie makkelijker maken.”

“De huidige groep besliste alvast om dit seizoen nog alles te geven en positief te eindigen. Te beginnen met de bekerwedstrijd van zaterdag tegen Melsele-Beveren. Daarnaast willen we in onze groep via een achterpoortje toch nog de play-offs spelen. Woensdag bekampen we daarvoor Insurea Kontich Wolves. Een groep spelers met heel wat kwaliteiten die we niet zomaar opzijzetten. We spelen echter thuis, dus willen we de volle buit pakken. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. We hebben alvast nog allemaal hetzelfde doel.”

Schip verlaten

Jeugdproduct bij ION Basket Waregem is Tim Bruyneel. De 27-jarige Waregemnaar moet wél het schip verlaten. “Laat me duidelijk zijn dat dit niet mijn beslissing is. Ik ben dus aan de deur gezet”, zucht Tim. “Dit is zeer spijtig. Ik stel mij vooral vragen bij de manier waarop dit gebeurt. Nu nog een ploeg vinden op hetzelfde niveau is niet evident. Het is eenvoudiger om lager te gaan spelen. Jongens als Gilles, Rens en Robin hadden nog een contract, wat is dat dan waard?”

“Ik zette als 12-jarige snaak mijn eerste stapjes bij Waregem op een basketbalveld. Eerst bij de landelijke, een jaartje provinciaal, en uiteindelijk opnieuw landelijk. Ik mocht meetrainen met de eerste ploeg, werd sterkhouder in de tweede ploeg, om vervolgens voltijds bij de eerste ploeg aan te treden. Nu zit deze mooie periode er helaas op.”

“Met Hansbeke heb ik echter alweer onderdak gevonden. Het is een familiale club, maar dan iets kleinschaliger dan Waregem. Ook daar krijgt de jeugd kansen bij de eerste ploeg, dezelfde insteek als bij Waregem vroeger. Het doel is om naar TDM2 te promoveren. Ik kijk alvast uit naar deze nieuwe uitdaging. Maar eerst nog volop aan de bak met Waregem. We willen de bekerfinale spelen en uiteraard winnen, iets waar we nog niet in slaagden. Hoogstwaarschijnlijk zal de tegenstander daar Kortrijk Spurs zijn. Maar eerst moeten we nog voorbij Melsele, natuurlijk”, besluit Tim Bruyneel.