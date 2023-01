Kortrijk Spurs en ION Basket Waregem zetten met Basket E17 samen in op jeugd

De kogel is door de kerk. House Of Talents Kortrijk Spurs is volgend seizoen actief (na toekenning licentie) in de BNEXT-League. Om jonge talenten zich in optimale omstandigheden te laten ontwikkelen gaat de club van voorzitter Steve Rousseau een verregaande samenwerking aan met ION Basket Waregem die in Top Division 1 uitkomt. Hiermee is het ‘Basket E17’ project geboren.

Beide clubs willen dit unieke moment aangrijpen om een nauwe samenwerking aan te gaan die gericht is op het ontwikkelen van jonge spelers met professioneel potentieel die hun droom kunnen waarmaken. “Dit is inderdaad een historisch moment”, glundert voorzitter Steve Rousseau.

“Ik heb altijd gezegd dat na twee jaar voorzitterschap de ambitie was om de stap te zetten naar het hoogste niveau. We zetten met onze dames al stappen zowel met jeugd als ervaring op het hoogste level, nu doen we dit met de heren. Onder leiding van coach Christophe Beghin, drievoudig speler van het jaar, wordt de lat hoog gelegd. De ambitie is om door te stoten naar de Gold League. We mogen de pretentie en ambitie hebben om voor die top vijf te gaan. Daarvoor mag je toch rekenen op een budget van om en bij de 1 miljoen euro dat nodig is. Hiervoor wordt voortgebouwd op het huidige team dat wordt aangevuld met extra profs. Vier (eigen) jeugdspelers zullen ook deel uit maken van de kern.”

Ontwikkelen talenten

“Om jonge talenten de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, gaan we nauw samenwerken met ION Basket Waregem. Zo versterken we elkaar als team en club. We geven elkaar die kans. Dit is geen huwelijk, maar een latrelatie zeg maar. We willen de lokale en de jeugd uit de ruime omgeving de kans geven. Er zit ongetwijfeld meer talent in de streek dan dat we denken. We willen West-Vlaanderen versterken door meer in te zetten op het ontwikkelen van talenten. We beleven al fantastische derby’s met een groot respect voor elkaar. Nu spitsen we ons voorlopig toe op het huidige seizoen, maar de interesse van spelers in ons project is er nu al.”

Ook Dieter Debo, voorzitter van ION Basket Waregem, is opgetogen met deze samenwerking. “Er is aan beide kanten heel goed nagedacht over welke stappen we samen kunnen zetten”, vertelt Dieter.

“Op het hoogste niveau spelen is geen evidentie, dus willen we jonge talentvolle spelers laten rijpen in TDM1. Beide clubs zullen hier beter van worden. Hier kan toch niemand op tegen zijn … Zowel Waregem als Kortrijk hebben de voorbije jaren namelijk een knappe jeugdpiramide uitgebouwd en beide clubs zijn overtuigd dat hun gecombineerd ecosysteem het perfecte ontwikkelingskader biedt op maat van de fase waarin spelers zich bevinden.”

Revival

“In competitieverband kunnen spelers dan aantreden onder een zogeheten dubbele licentie. Het basket in Zuid-West-Vlaanderen zat even in een winterslaap, maar is nu toe aan een revival. Ik denk dat de tijd en het kader met de juiste personen op de juiste plaats aanwezig zijn om dit te doen slagen. Ikzelf en Dimitri Demol hebben een verleden op het hoogste niveau bij Kortrijk. Brecht Guillemyn op zijn beurt bij Waregem. Hiermee is het ‘Basket E17’-project geboren, wat zowel sportief, qua basketcommunity maar ook op het gebied van sponsornetwerking een stap is waar een mooie toekomstvisie van uitgaat”, aldus Dieter Debo.