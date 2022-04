ION Basket Waregem roemloos onderuit tegen Kangoeroes Basket Mechelen

De dames van ION Basket Waregem verloren woensdagavond met zware 45-107-cijfers van Kangoeroes Basket Mechelen. Vrijdagavond staat al de terugwedstrijd van de play-offs op de kalender.

In de kwartfinale van de play-offs verloor ION Basket Waregem zoals verwacht tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Van meet af aan was duidelijk dat de bezoekers een maatje te groot waren voor de jonge garde van coach Frederic Claessens. Na 10 minuten stonden de bordjes op 15-31. Mechelen ging op zijn elan door, terwijl de thuisploeg nog amper de weg naar de ring vond. 19-52 halfweg. Ook na de rust bleef scoren moeilijk voor ION. Dat zag ook coach Frederic Claessens. “Je ziet duidelijk dat er decompressie is bij mijn dames. Ik herkende mijn ploeg niet meer”, zucht de Deerlijkenaar. “Tegen een agressief Kangoeroes hadden we duidelijk geen antwoord. We liepen op elk vlak achter de feiten aan. De bal overbrengen was al een opgave tegen een ploeg de zich klaarstoomt voor de eindstrijd.”

“Vrijdagavond zal het zaak zijn om ons nog eens mentaal op te laden. Nu is het niet meer de moment om tactisch te beginnen denken. Mechelen zal nog zo weinig mogelijk energie willen verspillen nu de kwalificatie al binnen is. We moeten er nog het beste van maken.”

Toch kan Waregem terugblikken op een mooie campagne. “We zijn gedurende het seizoen gegroeid, dat is duidelijk. Met een zevende plaats hebben we dan ook ons doel meer dan bereikt. Daar mogen we heel tevreden over zijn. Je wil altijd in schoonheid eindigen, maar als je de twee beste ploegen als laatste tegenstrevers krijgt. Nu zien we ook het verschil met de topploegen. De frisheid in de hoofdjes is een beetje weg. Dit is een beetje eindigen in mineur na een goed seizoen”, besluit Frederic Claessens. (ELD)

Vrijdag 8 april om 20u30: Kangoeroes Basket Mechelen – ION Basket Waregem