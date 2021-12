Hanne Mestdagh test positief op corona en zit in quarantaine

Belgian Cat Hanne Mestdagh heeft positief getest op het coronavirus en zit tien dagen in quarantaine. Dat maakte de speelster van het Poolse Lublin donderdag bekend op haar Instagram.

“Ik testte maandag positief en een tweede test op dinsdag bevestigde dat resultaat”, postte de Ieperse. “Ik zit tien dagen in quarantaine, maar ben blij dat ik geen symptomen vertoon.” Enkele dagen geleden testte Julie Vanloo, een andere Belgian Cat, ook al positief. Ook de speelster van het Russische Enisey Krasnoyarsk moest even in quarantaine.