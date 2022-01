Hanne Mestdagh is niet langer Belgian Cat: “Dit komt heel hard aan”

Donderdag werd de selectie van de Belgian Cats bekendgemaakt. In het lijstje van de bondscoach is geen plaats meer voor Hanne Mestdagh. Dat is bij de Ieperse enorm hard binnengekomen.

Even voor haar training met haar Duitse ploeg Saarlouis Royals konden we Hanne Mestdagh strikken. “Dit komt heel hard aan, het is een ongelofelijke ontgoocheling”, vertelt Hanne nadat ze haar niet-selectie vernam. “Het is over een periode zeven, acht jaar een heel avontuur geweest bij de Cats. Even bij bondscoach Diels, maar dan kreeg ik met blessures af te rekenen. Het begon eigenlijk pas echt bij coach Daniel Goethals en dan uiteindelijk bij coach Mestdagh. Het was een mooie uitdaging geweest om voor dat WK-ticket te gaan in Washington.”

Ik heb met de Belgian Cats de mooiste momenten uit mijn carrière beleefd

Want uiteindelijk zijn de Cats op dit moment nog altijd de vruchten aan het plukken van waarvoor er de voorbije jaren allemaal gewerkt werd. “Het is inderdaad geen nieuwe cyclus die begonnen is. Maar een nieuwe coach, dat zijn ook nieuwe regels. Hij maakt zijn keuzes, maar dit is wel ontzettend jammer. De Cats zitten in mijn hart. Ik heb met hen de mooiste momenten uit mijn carrière beleefd. Ik wens hen veel succes en ben er zeker van dat ze dat ticket voor het WK zullen pakken.”

Rust vinden na het seizoen

In november van vorig jaar was Hanne Mestdagh er wel nog bij voor de Cats, maar toen voelde je al dat ze niet bepaald in de bovenste schuif van de nieuwe bondscoach lag. “Ik heb toen heel goede trainingen afgewerkt, maar tijdens de wedstrijden werd snel duidelijk dat ik niet in zijn plannen paste. Ik had op een selectie gehoopt, maar voelde het ook wel een beetje aankomen dat het kon dat ik er niet bij was”, gaat Mestdagh verder.

Daarnaast werd het ook op clubniveau geen gemakkelijk seizoen voor Hanne Mestdagh. Ze begon in Gran Canaria, maar dat was niet wat ze ervan verwacht had. Daarna trok ze toen even naar Polen als medical joker en ondertussen speelt Mestdagh in Duitsland. “Een jaar met veel pech en ook verkeerde keuzes. Kiezen voor het buitenland is niet altijd de gemakkelijkste keuze, maar dit had ik ook niet zien aankomen. Het is sinds midden 2020 een zware periode geweest. Namen, dan het EK, de Olympische Spelen, direct naar Spanje, Polen en nu Duitsland. Het zal deugd doen om op het einde van dit seizoen eens wat rust te vinden en alles te laten bezinken.”