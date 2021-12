Hanne Mestdagh gaat op zoek naar nieuwe club

Minder dan zes weken nadat Hanne Mestdagh (28) als medische joker door het Poolse AZS UMCS Lublin werd binnengehaald, moet de Ieperse Belgian Cat op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Dat heeft ze donderdag bekendgemaakt op Instagram.

Begin november kondigde Mestdagh aan dat ze het seizoen niet zou voortzetten bij het Spaanse Las Palmas. “Het was niet de juiste plaats voor mij”, zei ze toen. Even later ging ze bij Lublin aan de slag als medische joker voor de Italiaanse Martina Fassina. Begin december testte Mestdagh positief op het coronavirus, waardoor ze tien dagen in isolatie zat. “Ik heb geen idee wat er nu volgt”, aldus Mestdagh. “Maar ik kijk er naar uit om tijd met de familie door te brengen.”