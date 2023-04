Emma Meesseman wint voor de vijfde keer de Euroleague: “Mijn familie steunde me altijd in brengen van offers”

Emma Meesseman heeft met haar Turkse club Fenerbahçe Istanbul de Euroleague basketbal gewonnen. Fenerbahçe zegevierde met een gigantisch verschil (99-60) tegen het Turkse Mersin. Voor de Ieperse is het haar vijfde eindzege in de Euroleague. Dat is al eentje meer dan Ann Wauters. Maar Meesseman blijft rustig en bescheiden.

Gedurende de hele Euroleaguecampagne van Fenerbahçe heeft Emma Meesseman haar klasse getoond. In die vijftien duels haalde ze een matchgemiddelde van 15,2 punten (64,9 procent tweepunters, 30,8 procent bommen en 80 procent vrijworpen), 6,5 rebounds, 3,4 assists, 2,2 steals en 0,9 blocks.

Daags voor de finale onderscheidde de organisatie Emma Meesseman al als most valuable player (MVP) van het seizoen. “Het is een eer, maar het is niet de reden dat ik het doe. Ik hou gewoon van basketbal. Het is een passie en ik hou gewoon van de mensen met wie ik speel en daarom speel ik basketbal”, reageert Emma Meesseman op deze individuele award. “Dank aan de mensen die gestemd hebben. Het is nog een reden om te blijven doen wat ik doe.”

Emma Meesseman verwoordde ook het besef dat je zoiets niet alleen met inspiratie maar ook dankzij transpiratie bekomt “Ook weet iedereen dat er veel offers moeten worden gebracht. Mijn familie heeft me altijd gesteund om dit te doen en ik bedank hen ook!”

Maar die MVP-trofee was niet het doel van Emma. “Daarmee was ik niet bezig. Ik had het ook niet verwacht. Wie mij kent, weet dat dit niet op mijn bucketlijst staat. Natuurlijk is het een mooie erkenning maar dit is niet de reden waarom ik het doe.”

Juiste moment

In de finale liet Meesseman haar tegenstanders geen moment dromen van winst. “Ik ben heel blij dat we dat gerealiseerd hadden. Er lag toch heel veel druk op mij”, getuigt Meesseman die al viermaal met het Russische Ekaterinburg de Euroleague won. “Dit is de eerste Euroleaguetitel voor Fenerbahçe. Het was nu of nooit. De ploeg waarmee we het deden, is fantastisch. Op papier zijn we zeker de sterkste ploeg. Toch was het een moeilijk seizoen omdat we nooit die puzzel helemaal konden leggen. Op het juiste moment hebben we de allerbeste match van het hele seizoen gespeeld”, zegt Meesseman.

“Al tweemaal hadden we in de Turkse competitie verloren tegen Mersin. Nu hadden we superenergie om een eitje te pellen met hen”, zegt Meesseman die meteen Ann Wauters voorbijsteekt in het aantal triomfen in deze topcompetitie. “Daarvoor deed ik het niet. Het is gewoon heerlijk om een van de mooiste en moeilijkste competities zo vaak te winnen.”

