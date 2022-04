Emma Meesseman tekent present voor eerste training bij Chicago Sky

De teams uit de WNBA hebben zondag de trainingen hervat in aanloop naar het nieuwe seizoen. Titelverdediger Chicago Sky begon aan de voorbereiding met Emma Meesseman en assistent-coach Ann Wauters.

Coach James Wade mocht 14 speelsters verwelkomen. Onder hen bevond zich Emma Meesseman, die het zeven seizoenen gedragen shirt van Washington Mystics inruilde voor dat van Sky.

“Het was een moeilijke beslissing, maar ik weet dat het een goede is”, vertelde de 28-jarige Ieperse. “Ik ben iemand die niet van verandering houdt. Maar ik was op een punt in mijn carrière aanbeland waar ik moest leren om van verandering te houden. Ik weet dat deze club bij mij zal passen.”

Volledige voorbereiding

Nadat het seizoen van haar Russische club Ekaterinburg voortijdig stopte, maakt Emma Meesseman voor het eerst de volledige voorbereiding op het WNBA-seizoen mee. De Belgian Cat kwam op 10 april aan in haar nieuwe omgeving, waar ze met Ann Wauters een vertrouwd gezicht aantreft. Wauters werd als assistent-coach aangesteld bij Chicago Sky, nadat ze na de Spelen in Tokio een punt achter haar spelerscarrière zette.