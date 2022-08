Emma Meesseman met Chicago Sky naar halve finales

Regerend kampioen Chicago Sky, het team van landgenotes Emma Meesseman, Julie Allemand en assistent-coach Ann Wauters, heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de WNBA, de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie.

In het beslissende derde duel van de eerste ronde tegen New York Liberty werd er in Brooklyn met 72-90 gewonnen. Meesseman kwam daarin tot 12 punten en 1 rebound. Allemand was in 8 minuten goed voor 3 assists en 1 rebound. Het was de tweede zege op rij voor het team tegen Liberty.

Connecticut Sun of Dallas Wings

Na een 91-98 thuisnederlaag in de openingswedstrijd, werd er afgelopen weekend met 100-62 gewonnen van de nummer zeven uit de reguliere competitie. Daarin was Sky op de tweede plaats geëindigd.

In de halve finales staat Chicago Sky tegenover de winnaar van het duel tussen Connecticut Sun en Dallas Wings. In de andere halve finale gaat het tussen Las Vegas Aces en Seattle Storm.