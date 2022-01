Emma Meesseman is op weg naar kampioen Chicago Sky

Volgens verscheidene Amerikaanse media zou Emma Meesseman maandag tot een akkoord zijn gekomen met WNBA-titelhouder Chicago Sky met het oog op volgend seizoen.

Na zeven seizoenen in het truitje van Washington Mystics, met als MVP in de finals van 2019 een sleutelrol in de titel, staat Meesseman op het punt om terug te keren in de WNBA. Afgelopen seizoen stond voornamelijk in het teken van de Belgian Cats (EK en OS). Amerikaaanse media maken gewag van de overeenkomst.

Meesseman is transfervrij en heeft de clubs zodoende voor het uitkiezen. Vanaf dinsdag 1 februari mag ze officieel tekenen bij een nieuw team. Vorige week al kondigde Chicago Sky de komst van de 41-jarige Ann Wauters aan als assistente.