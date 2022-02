Elise Ramette plaatst zich met Belgian Cats voor WK: “Iedereen moet opnieuw zijn rol in de ploeg vinden”

De Belgian Cats hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor het WK in Sydney. In Washington en Santo Domingo wonnen de Cats twee van hun drie kwalificatiewedstrijden. Naast Emma Meesseman en Hanne Mestdagh was ook Elise Ramette uit Ieper van de partij.

“Het waren tien zware dagen”, vertelt Ramette. “Vluchten naar de States en de Dominicaanse Republiek. Het maakte het er allemaal niet eenvoudiger op. Maar we wisten ons te kwalificeren, het was het dan ook allemaal meer dan waard. We vertrokken met een groot aantal nieuwe gezichten, op de trainingen was het dan ook nodig om elkaar beter te leren kennen. Ook de terugreis was een huzarenstukje, van de Dominicaanse Republiek naar New York, van daar naar Washington, en dan richting Brussel. Een reis van meer dan een dag.”

Nieuwe generatie

Voor Elise Ramette is het ook aanpassen aan de nieuwe coach Valéry Demory die de Ieperse coach Philippe Mestdagh opvolgde bij de Belgian Cats. “Ja, toch wel een beetje. Zoals ik al zei is er een nieuwe generatie aan het opkomen met veel jongere speelsters. Coach Demory heeft een iets andere visie dan coach Mestdagh, waardoor iedereen, vooral de jongere speelsters, opnieuw hun rol in de ploeg moet vinden. Ik probeer nog steeds mijn kwaliteiten op het terrein te tonen en hard te werken voor de ploeg.”

Coach Demory heeft een iets andere visie dan coach Mestdagh

Ramette speelt ook dit seizoen bij Castors Braine. “Bij Castors gaat alles goed, we zijn onlangs uitgeschakeld in EuroCup, maar we hebben een mooi parcours achter de rug. Ik denk dat we blij zijn met wat daar hebben laten zien, al denk ik dat we misschien nog één ronde verder hadden kunnen gaan. In de Belgische competitie loopt alles volgens schema, we zijn ongeslagen en staan in de halve finale van de Beker van België en uiteraard willen we in de finale staan en die beker winnen.”

Voor Ramette zelf was het geen gemakkelijke periode. Ze sukkelde dit seizoen al met enkele blessures. “Ik heb al wat kleine blessures gehad in het begin van het seizoen, zoals een spierscheur in mijn quadriceps en een verzwikte enkel, maar dat duurde allemaal niet zo lang. Net voor deze window met de Belgian Cats tijdens de EuroCup-match heb ik een verstuiking van mijn schouder opgelopen, waardoor het even spannend werd of ik mee kon naar Washington. Maar na overleg en enkele onderzoeken hebben de dokters me groen licht gegeven om mee te gaan en daar te revalideren en te trainen. Nu tien dagen later gaat het al veel beter.”

Wat de toekomst brengt is moeilijk te voorspellen, aldus Ramette. “Ik wil me eerst focussen op dit seizoen; we hebben nog enkele doelen die we willen bereiken en daarna zien we wel. Binnenkort zullen er wel gesprekken volgen met de club en dan zien we wel wat die opleveren”, besluit Ramette die ook hoopt er eind september op het WK met de Belgian Cats bij te zijn.