Dames Kortrijk Spurs trekt volgend seizoen kaart van de jeugd

In Top Division Women gaat House Of Talents Kortrijk Spurs verder met talentvolle jeugdspeelsters vanaf volgend seizoen.

De beslissing is het gevolg van de tegenvallende resultaten. “De beslissing is genomen door de raad van bestuur”, verduidelijk voorzitter Steve Rousseau.

Investeringen

“De vele investeringen in de ploeg hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom gaan we het over een andere boeg gooien en gaan we verder met de jeugd. Geen buitenlanders meer, al sluit ik niet uit dat er hooguit één komt om balans in de ploeg te brengen.”

“Dat er geen geld meer zou zijn voor de dames omdat we met de heren naar de B-NEXT-league gaan, is een fabeltje. Het een heeft niets met het andere te maken.”

Blessureleed

Kortrijk mikte dit seizoen op de top drie. Het aantrekken van drie Kroatische speelsters, Ine Joris, Hanne Mestdagh en Marie Vervaet brachten niet het gewenste resultaat.

De ploeg van Philip Mestdagh staat momenteel op de zesde plaats. Blessureleed gooide meermaals roet in het eten bij de Kortrijkzanen.