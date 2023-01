Dames Avanti Brugge Two – Blankenberge One: “Verliezen? Daar denken we niet aan”

Het wordt ongetwijfeld een interessant duel zaterdag in de vooravond als de dames B van Avanti de buren uit Blankenberge ontvangen in De Varens. Beide teams staan in de onderste regionen van de tweede groep van tweede landelijke en zijn eigenlijk nu al veroordeeld tot de play-downs, die ergens halverwege februari van start gaan.

Afgelopen weekend boekte Avanti Brugge Dames Two een tweede deugddoende zege van het seizoen. “Een verdiende overwinning mag je het zeker bestempelen”, stelt Cara Van Wynsberghe (27), de post van het team. “We zijn de match heel overtuigend begonnen en de afwerking viel plots heel goed mee. Zodoende sloop het vertrouwen terug in de ploeg. In veel van onze verliespartijen hadden we toch het gevoel dat we altijd iets meer konden, maar het kwam er nooit uit. Hopelijk hebben we nu de goede afslag genomen.”

Afslag

Deze ‘afslag’ zal nodig zijn voor het volgend duel tegen Blankenberge. “Ik verwacht terug een geladen duel zoals in de heenmatch in oktober”, lacht ze. “Ik herinner mij dat het een bewogen en potig duel was en het Blankenbergs publiek was zeker aanwezig. Het wordt ongetwijfeld terug spannend met veel emotie en strijdlust van beide kanten. Het is zeker iets waar we als ploeg naar uitkijken. Verliezen? Daar denken we niet aan”, besluit Cara breeduit lachend.

Jade De Ruyck. (foto MD)

Geen peptalk

Bij de bezoekers zullen we heel zeker een gemotiveerde Jade De Ruyck (20) terugvinden. Zij speelde ooit twee seizoenen bij Avanti bij de U19 en zodoende zijn de tegenstrevers geen onbekenden voor haar. “Ik herinner mij ook nog wel dat het een heel ‘actieve’ heenmatch geweest is, van beide kanten”, lacht ze. “Maar toen dolven we heel nipt het onderspit. Maar dit is nu een match die geen peptalk vereist en waar er geen gebrek aan inzet zal zijn. Afgelopen zaterdag was het zeker geen goede algemene repetitie na onze nederlaag tegen Okapi Aalst. Tot bij de rust was er geen vuiltje aan de lucht maar een dramatisch derde quarter met slechts drie punten heeft ons nog de das omgedaan. Dit is iets wat we aanstaande zaterdag zeker zullen willen vermijden.” (GD)

Zaterdag 21 januari om 18 uur: Avanti Brugge Dames Two – Blankenberge One.