Blankenberge Two tegen leider Oedelem Two: “We hebben al onze doelstellingen al bereikt”

Het was de bedoeling dat het de onvervalste topper in derde provinciale zou worden, maar de nederlaag op Middelkerke Two zorgde ervoor dat Blankenberge Two zich nu al met de tweede plaats moet verzoenen. Ongeslagen leider Oedelem Two moet echter absoluut geen walk-over verwachten.

Coach Jean-Marie Vanhulle komt graag nog eens terug op de nederlaag tegen die andere kustploeg: “Ik had amper zes spelers ter beschikking, omdat meerdere jongens ontbraken door examens in het hoger onderwijs. Natuurlijk heeft dat voorrang op een partijtje basketbal. Deze week konden we echter voltallig trainen en dat was al een tijdje geleden.”

Oude bekenden

“Van vóór de kerstvakantie, om precies te zijn. We konden die trainingen deze week goed gebruiken om een aantal zaken te herhalen en om enkele afspraken te maken. Veel moet ik echter niet meer studeren als het over de tegenstander gaat. Ik coachte die mannen bij Sijsele Two, jaren geleden, toen we van tweede naar eerste provinciale promoveerden. Ondertussen is die groep dus herenigd bij Oedelem Two. Een goed uitgebalanceerd geheel en samen met Avanti Brugge Two dé kandidaat voor de promotie. Maar we zijn van plan om onze huid duur te verkopen, ook al zijn onze doelstellingen al bereikt. We spelen sowieso in de promotiepoule en daarin willen we af en toe roet in het eten gooien van de topploegen.”

Zaterdag 4 februari om 19.30 uur: Blankenberge Two – Oedelem Two.