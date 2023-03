Avanti Brugge Two tegen Oedelem Two voor titel

Twee ploegen bleven de hele eerste ronde ongeslagen en trokken die trend in de ‘play-ups’ voorlopig door. Komend weekend haakt er echter één af, want Avanti Brugge Two ontvangt Oedelem Two. Beslissend is het nog niet, maar de thuisploeg wil graag een bonus opbouwen voor de terugwedstrijd.

“Eigenlijk sta ik wel achter dit nieuwe competitieformat”, aldus Daan Chielens. “In plaats van af te tellen en te berekenen wanneer we kampioen kunnen worden, staan er nu nog twee cruciale matchen op de agenda. Eigenlijk eindigt de competitie dus met twee finales.”

Oude vrienden

Voor Chielens is dit een heel speciale wedstrijd. “Tot tien jaar geleden speelde ik in Sijsele, onder andere met sommige mannen die nu bij Oedelem spelen. Ik vind het heel mooi dat die gasten mekaar teruggevonden hebben om hun carrière af te sluiten en dat ze een van hun laatste jeugdcoaches (Joost De Meyer, red.) bereid vonden om hen te leiden. Daarna beleefde ik ook enkele mooie jaren onder de betreurde coach Roderik Struyve bij Oedelem One. Het was vrijwel zeker dat ik daar zou blijven, want bij de Bevers kwam ik in een leuke, familiale club terecht. Maar dan werd het Avanti-verhaal op poten gezet… Zo lang de benen en de combinatie met het gezins- en beroepsleven het toelaten, wil ik graag doorgaan. Eerste provinciale zou een mooi einde zijn. Tot nu toe mocht ik bij Avanti elk jaar de titel vieren, graag ook dit jaar.” (MD)

Zaterdag 11 maart om 18 uur: Avanti Brugge Two – Oedelem Two.