Ultraloper Karel Sabbe terug thuis na zenuwslopende Barkley Marathons: “Naar het werk lopen zit er even niet in”

Zondagmiddag werd Barkley Marathons-finisher Karel Sabbe warm onthaald door vrienden en familie in Vichte, nadat hij twee uur eerder in Zaventem weer voet op Belgische bodem had gezet. De ultraloper genoot van het weerzien en verlangde stiekem al naar zijn eigen bed. Maandag start de tandarts opnieuw z’n dagelijkse routine, al zit van Anzegem naar de praktijk in Ronse lopen er voorlopig even niet in.

Iets na 10 uur landde ultraloper Karel Sabbe in Brussels Airport. Meteen werd duidelijk wat voor impact zijn prestatie heeft gemaakt. Naast zijn vrouw Emma stonden hem ook enkele media op te wachten. Zijn bekendheid groeide de voorbije dagen aanzienlijk. Topwielrenner Zdenek Stybar, die net terugkwam van Milaan-Sanremo, vroeg of hij met Karel op de foto mocht. Vorige week zouden de rollen waarschijnlijk omgedraaid zijn.

’s Middags arriveerde Karel thuis in Vichte, waar enthousiaste vrienden en familie hem onder luid applaus onthaalden. “Het voelt erg goed om weer thuis te zijn en iedereen opnieuw te zien”, reageert hij. “Ik zal ook blij zijn als ik vanavond in mijn eigen bed kan slapen.” Drie dagen na zijn aankomst op de Barkley Marathons is hij – uiteraard – nog heel vermoeid. “Zodra ik stilzit, val in slaap. Ik heb veel pijntjes en mijn voeten zijn ferm opgezwollen, ik moet op slippers wandelen want ik geraak niet in mijn schoenen.

Donderdagavond en -nacht verzamelde men in de cafetaria van Waregem Gaver Tennis Club, om samen de laatste spannende uren van de waanzinnige wedstrijd te volgen, via updates op sociale media weliswaar. “Dat had ik niet verwacht”, zegt Karel. “Stel dat ik het niet had gehaald, dan zou dat een ferme domper geweest zijn. Maar het is goed uitgedraaid. Ik ontving nadien de beelden van de euforie toen het verlossende berichtje binnenkwam, dat zag er echt fantastisch uit.”

Media-aandacht

Ook de media-aandacht was eind vorige week enorm. “Uiteraard spreekt de wedstrijd tot de verbeelding, maar zo’n belangstelling had ik niet verwacht. Het deelnemersveld van dit jaar was wel echt sterk. Op de een of andere manier voelde je dat er iets speciaals stond te gebeuren, er hing iets in de lucht.”

Mama Vivianne Vanlerberghe en vader Peter Sabbe waren opgelucht dat zoonlief weer thuis was. “Na alles wat hij mentaal en fysiek heeft doorstaan, heerst er inderdaad een gevoel van opluchting dat hij heelhuids terug is. Nu kan hij verder herstellen”, vertelt Peter, die er donderdagnacht in Waregem niet bij was wegens ziekte.

“Iets na 2 uur werd ik wakker en ontdekte ik 180 ongelezen berichtjes. Nadien heb ik de wedstrijd mee gevolgd en gewacht tot Vivianne thuis was om er nog een glas op te drinken. Ik had niet verwacht dat Twitter en een WhatsApp-groep mij in zestig uur tijd twee jaar ouder zou maken.”

De Barkley Marathons is voor Karel een afgerond hoofdstuk, een nieuwe deelname zit er niet in. Deze zomer wil hij wel opnieuw het record op de Pacific Crest Trail verbreken, een pad tussen Mexico en Canada. Maar eerst trekt het dagelijkse leven zich weer op gang, maandag start hij al meteen in de tandartsenpraktijk in Ronse. Sabbe legt zijn woon-werkverkeer vaak al lopend af, dat zit er nu even niet in. “Ik neem deze week de fiets om mijn spieren opnieuw wat zuurstof te geven. Al zal ik morgen met de auto vertrekken, ’s avonds heb ik namelijk nog wat mediaverplichtingen.”

Om zijn fans te bedanken voor de grote belangstelling en warme steun, zette Karel in de namiddag een gratis vat in café D’Oude Hoeve op de Kwaremont.

