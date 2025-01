“Klaar voor het avontuur”: Karel Sabbe goed aangekomen in Nieuw-Zeeland

Na een reis van maar liefst 36 uur – met een zonnige tussenstop in Hongkong – is ultraloper Karel Sabbe veilig aangekomen in Nieuw-Zeeland. Samen met zijn vrouw, zoontje Jack (5), ouders en de rest van zijn team, installeerde hij zich in een AirBnB. “Goed toegekomen, klaar voor het avontuur”, liet hij weten via Instagram.

In Hongkong genoot het gezelschap van een vleugje cultuur en wat actieve ontspanning – stretching op publieke fitnesstoestellen inbegrepen. Een laatste check-up met zijn osteopaat Joren Biebuyck – de beste, zoals Karel hem omschrijft – typeert hij als “All systems are good to go!” Nu staat het serieuze werk echt voor de deur: de 3.000 kilometer lange Te Araroa Trail. “Van stranden tot vulkanen, klaar om grenzen te verleggen”, klinkt het.

Stretching op de publieke toestellen. © Instagram Karel Sabbe

Stretching op de grond. © Instagram Karel Sabbe

Aan motivatie ontbreekt het alvast niet! Komende woensdag of donderdag zal de topatleet de titanenstrijd met zijn loopschoenen aanvangen.