Ieper verwelkomt zondag het PK veldlopen

Op zondag 14 januari organiseert Flac Ieper het provinciaal kampioenschap veldlopen. “We mikken op 600 deelnemers”, vertelt Ives Goudeseune, voorzitter van Flac Ieper.

“Het is in mijn 40-jarige carrière bij Flac de eerste keer dat het PK veldlopen in Ieper zal doorgaan”, zegt Ives (65). “We organiseren jaarlijks onze Grote Prijs Stad Ieper en dit al voor de 58ste keer. Dit keer is het dus in een PK-jasje. Het parcours werd vorig jaar gewijzigd. Vroeger zaten we meer richting de bossen rond het Jeugdstadion, terwijl het zich sinds vorig jaar rond de Vestingen en de Fenix concentreert. Ook de jaarlijkse scholenveldloop vindt daar nu plaats.” Maandagavond kwam de werkgroep nog even samen om alles te overlopen en tijdens het weekend zetten ze het parcours klaar. “Er is een rode lus van 1.100 meter en er is ook een extra lus voor de senioren in het bos. Zij moeten even de straat oversteken, maar daar voorzien we matten zodat de spikes niet beschadigd raken. We voorzien ook een bar in de Fenix. We delen medailles uit voor de top drie en verder voorzien we goodiebags en krijgt elke deelnemer een consumptie. Voor het publiek is de toegang gratis, ook zij kunnen gezellig nagenieten in de Fenix.”

600 deelnemers

Ives hoopt op 600 lopers. “Het schommelt elk jaar tussen de 550 en de 650. De weersomstandigheden spelen vaak een factor. Nu het een PK is, verwacht ik wel een grote opkomst. Inschrijven kan tot zaterdagavond 23.59 uur.”

Om 11 uur gaat de eerste categorie van start, om 15.55 uur wordt er afgesloten met de korte cross. “In eigen club is Fran Van Hollebeke, eerder al Belgisch kampioene, een atlete om naar uit te kijken. Het is voor onze lopers een thuiswedstrijd, dus ik verwacht nog wel enkele mooie resultaten. Iedereen zal zijn of haar beste beentje willen voor zetten.”

PK meerkamp

Flac begon het jaar met 200 leden. “Ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Naast dit PK is het nog onder meer uitkijken naar het PK meerkamp. Dat organiseren we later dit jaar voor de tweede keer op rij”, geeft Ives nog mee. (API)

Info via de Facebookpagina Flac Ieper en inschrijven via https://www.atletiek.nu