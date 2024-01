Brunellirun Vleteren schenkt 3.000 euro aan KOTK

De Brunellirun Vleteren ten voordele van Kom op tegen Kanker, op 3 september, heeft 3.000 euro opgebracht. Het wandel- en loopevenement werd voor de vierde keer georganiseerd ter nagedachtenis van Hans Bruneel.

“Na enkele coronajaren konden we op zondag 3 september 2023 de Brunellirun voor een vierde keer laten plaatsvinden. We danken alle deelnemende lopers en wandelaars, alsook de sponsors en vrijwilligers. We organiseerden dit evenement ten voordele van Kom op tegen Kanker en ter nagedachtenis van Hans Bruneel, een hele goede vriend”, aldus Sabine Derckx. Samen met Rudi Doom, Xavier Vanhee, Luc Derdaele en Ellen Masschelein is ze het vrijwillige organiserende Brunelliteam. “We schonken 3.000 euro aan Kom op tegen Kanker.”

“In 2024 komen we met een vernieuwd concept. Brunellirun wordt Brunellidag en zal plaatsvinden op zondag 29 september 2024 in De Sceure in Oostvleteren. Voor meer informatie over de Brunellidag zal je terechtkunnen op onze Facebookpagina Brunellirun Vleteren”, aldus nog Sabine Derckx. (LBR)