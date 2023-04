Yelena Devreker knap elfde op WK turnen voor junioren: “Dit smaakt naar meer”

Yelena Devreker (14) mocht vorig weekend voor het eerst deelnemen aan een WK. Tijdens het wereldkampioenschap voor junioren in het Turkse Antalya werd ze elfde individueel en tiende met het team. “Dit smaakt naar meer”, reageert de talentvolle gymnaste.

Yelena Devreker (14) woont in de Rijselstraat en is de dochter van Nick Devreker en Lucìa Lazo. “In het derde kleuter begon ik met turnen bij de Koninklijke Ieperse Turnkring, kortweg KIT”, schetst ze haar turnloopbaan. “Vanaf het vierde leerjaar mocht ik trainen met de selectie bij Vaste Vuist in Lauwe en sinds het eerste middelbaar train ik in Gent. Ik zit er nu in het derde middelbaar van de Topsportschool en verblijf op internaat. Mijn richting is topsport-natuurwetenschappen. Het internaat is vlakbij de school en de Topsporthal, waar ik 28 uren per week train. In Ieper train ik niet meer, maar ik ben wel nog aangesloten bij KIT. Na een drukke week in Gent kom ik elk weekend met veel plezier naar huis. Het is fysiek en mentaal niet te onderschatten, maar ik ben nog steeds heel gemotiveerd om het beste van mezelf te geven.”

EYOF

Samen met de Belgische delegatie trok Yelena richting Antalya, waar ze eerst de kwalificaties afwerkte. Daar moest ze zich zien te kwalificeren voor de laatste 24, op een totaal van 122 gymnastes.

“Met een elfde plaats individueel en een tiende plaats met team ben ik heel tevreden over mijn WK-debuut. Het bezorgt me extra motivatie voor mijn nieuwe doelen. Later dit jaar hoop ik me te kwalificeren voor de jeugd Olympische Spelen ook wel bekend onder de naam EYOF in het Sloveense Maribor. Dat vindt plaats eind juli.” Op 6 mei mag Yelena 15 kaarsjes uitblazen. Na haar sterk WK droomt ze stiekem van de Spelen in Parijs volgend jaar. “Of de Spelen van 2028 in Los Angeles”, vult ze aan. “Voor Parijs zal ik nog maar net 16 zijn. Ik zal er alvast mijn uiterste best voor doen.”

Naast het actief turnen, volgt Yelena ook de prestaties van de absolute wereldtoppers. “Nina Derwael zie ik vaak op training in Gent en ik kijk enorm op naar haar. Maar ook andere sterren als Simone Biles volg ik op de voet. Later dit jaar is er het WK in Ant-werpen en daar zal ik een aandachtige toeschouwer zijn.”

Trotse mama

Naast de entourage van de federatie gingen ook Yelena’s ouders mee naar Turkije. Mama Lucìa Lazo die vroeger ook nog turnde op recreatief niveau is apetrots. “Ik ben een heel fiere mama”, zegt ze. “Yelena werkt keihard en het is fijn dat het harde werk de vruchten afwerpt. Ik vind het knap dat ze zo gemotiveerd blijft om te blijven verder gaan, want de topsportwereld is geen gemakkelijke wereld.” (API)