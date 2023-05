West-Vlaanderen boven op het BK judo voor teams bij de jeugd

Op 1 mei vond in Herstal in het judo de Belgische interprovincie kampioenschappen plaats, voor teams bij de U15 jongens en meisjes en het gemengde team bij de U18. West-Vlaanderen was de absolute sterkhouder met in de drie categorieën telkens winst. “Een unicum. Ik denk niet dat dit reeds eerder is gebeurd”, klinkt een tevreden Sophie Vermeulen. Zij is delegatieleider en binnen Judo West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de provinciale trainingen.

Aan het Belgisch kampioenschap namen teams uit de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams en Waals Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik en Namen deel. Elk team bestond uit negen judoka’s uit een verschillende gewichtscategorie. Zij vochten tegen iemand uit dezelfde categorie van een ander team of provincie.

De judoka’s die voor West-Vlaanderen uitkwamen waren geselecteerd en zijn actief bij verschillende clubs in onze provincie. Hun selectie was gebaseerd op hun voorbije resultaten tijdens de Vlaamse en Belgische kampioenschappen.

Geen enkel verlies

West-Vlaanderen zette een knappe prestatie neer en won uiteindelijk met de jongens en de meisjes bij de U15 en met het gemengde team bij de U18. Er was geen enkel verlies.

Onze provincie won eerst in het poulesysteem, daarna in de halve finale en finale.

De U15 bij de heren won de eindstrijd met 5-4 tegen Limburg, de U15 bij de dames eindigde gelijk tegen Antwerpen maar behaalde meer wedstrijdpunten voor de winst. De U18 gemengd was goed voor de eerste plaats na een 6-3 tegen Namen. Deze drie teams werden begeleid door Donaat Vandeburie en Joeri Vermeersch. “Beiden zijn door Judo Vlaanderen als talententrainer binnen de provincie West-Vlaanderen aangesteld. Dit knappe resultaat is een bevestiging dat er in onze provincie op die leeftijd judotalent aanwezig is. Dit belooft alvast voor de toekomst”, besluit Sophie Vermeulen. (ACR)