Vincent Verschueren en Filip Cuvelier winnen 14e ORC Rally

De 14e editie van de ORC Rally kondigde zich veelbelovend aan, want met Vincent Verschueren en Melissa Debackere aan de start konden we hopen op een nieuwe secondenstrijd tussen de twee hardrijders. De talrijke opgekomen toeschouwers kregen waar voor hun geld. De strijd voor de overwinning duurde tot de allerlaatste proef en uiteindelijk won Verschueren het pleit met twee luttele seconden.

Ondanks het feit dat Melissa Debackere voor de start verteld had dat ze vanaf de eerste meters zou aanvallen, moest ze toch de snelste tijd aan Vincent Verschueren laten. Maar de pilote uit Wervik reageerde met een besttijd op de tweede proef. De derde snelheidsrit was ook voor Melissa Debackere die zo de eerste omloop afsloot als leider. Verschueren volgde op anderhalve seconde en klaagde over het feit dat hij geen normtijd kreeg toen hij op De Ginste opgehouden werd door Andy Lefevere die af te rekenen kreeg met een nukkige BMW 1M.

In de volgende omlopen kregen we een zelfde wedstrijdbeeld te zien. Verschueren en Debackere realiseerden elk om beurt een besttijd en geen van beiden kon een kloof slaan. Bij de start van de laatste omloop had Verschueren vier en een halve seconde voorsprong op Debackere. Melissa Debackere zette alles op alles, zette alle snelste tijden op de tabellen maar strandde toch nog op twee seconden van de winnaar.

Nadat Oost-Vlaming Vincent Verschueren recent nog de TAC Rally won in Tielt is dit zijn tweede overwinning van het seizoen op West-Vlaamse bodem. Voor het Melissa Debackere is het jammer dat er na zo’n spannende wedstrijd geen twee winnaars mogen zijn.

Fred Miclotte, nog een Oost-Vlaming, kwam voor de gelegenheid ook met een Skoda Fabia R5 aan de start en werd knap derde.

Nukkige benzinepomp

Bert Coene, Thierry Cokelaere, Andy Lefevere en Paul Lietaer vochten een mooie strijd uit voor de dichte ereplaatsen. Lefevere moest het eerst de rol lossen toen hij af te rekenen kreeg met een nukkige benzinepomp en iets later verloor ook Paul Lietaer kostbare tijd toen een bout van de achterbrug afbrak en de wagen bijna onbestuurbaar werd. Bert Coene werd uiteindelijk vierde en kan tevreden terugblikken op zijn eerste deel van het seizoen (derde in Moorslede en zesde in Tielt). Thuisrijder Thierry Cokelaere werd niet alleen vijfde algemeen maar was ook de snelste van de achterwiel aangedreven wagens.

Vooraan verloren we nog de twee Mitsubishi’s Evo X van Thierry Dekoninck en Xavier Beel, die beiden met mechanische problemen aan de kant moesten, terwijl het debuut van Junior Planckaert met de Subaru WRX bijna in mineur eindigde toen hij op de voorlaatste proef een rots raakte. Planckaert raakte nog wel aan de finish, maar viel terug naar de dertiende plaats.

Paul Lietaer won afgetekend bij de historics, ondanks eerder vermelde problemen, terwijl Stefaan Tjoens opnieuw de beste was in Divisie 2.

De uitslag :

1. Verschueren-Cuvelier – V.W. Polo R5

2. Debackere-CokelaereSkoda – Fabia R5

3. Miclotte-T’JoenSkoda – Fabia R5

4. Coene-De Duytsche – Ford Fiesta R5

5. Cokelaere-Vanassche – BMW 1M

6. Lefevere-Noppe – BMW 1M

7. Ramboer-AmeelMitsubishi – Evo IX

8. Vandenheede-Vandekerkhove – BMW M3

9. Reddington-Domhnall – Ford Fiesta R5

10. Tjoens-Passchyn – Mitsubishi Evo X.