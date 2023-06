Vierdaagse van de IJzer viert 50e verjaardag: “Unieke ervaring”

Door de Koninklijke Orde van de Paardevisser gestart in 1967 als wandeltocht van één dag en door Defensie in 1973 omgevormd tot een vierdaagse: de Vierdaagse van de IJzer viert dit jaar zijn 50ste editie

Haal uw stapschoenen maar al uit de kast, want van 22 tot en met 25 augustus 2023 vindt de jubileumeditie van de Vierdaagse van de IJzer plaats. De internationale, meerdaagse wandeltocht, georganiseerd door Defensie samen met vijf partnersteden, gaat traditiegetrouw door aan de Kust en in de Westhoek en heeft dit jaar voor de speciale gelegenheid een aantal extraatjes voorzien.

Tijdens de Vierdaagse van de IJzer kan er vier dagen gewandeld worden in achtereenvolgens Oostduinkerke, Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper. Wandelaars kiezen zelf hoeveel en welke dagen ze deelnemen en welke afstand ze willen trotseren: 8, 16, 24 of 32 kilometer. Voor de G-sporters worden alternatieve routes voorzien. Wandelaars die van ver komen, kunnen terecht in een logementskamp in Oostduinkerke of Poperinge. De organisatie voorziet ook een transportservice tussen de vijf partnersteden en startlocaties.

Jubileumeditie

In 2023 zal de Vierdaagse van de IJzer voor een 50ste keer zijn wandelaars verwelkomen. “Zoals vorige jaren wil het evenement zowel een sportieve inspanning bieden aan burgers en militairen in een aangename sfeer, alsook de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen herdenken op een respectvolle manier”, zegt provinciecommandant Philippe De Cock. “Vorig jaar telden we 8.600 wandelaars. Dit jaar hopen we meer militairen te kunnen overtuigen om mee te doen, want hun aanwezigheid geeft toch een extra cachet”. Dit jaar wordt echter niet zoals de andere edities. “De 50ste editie wordt opnieuw een unieke ervaring, maar deze keer met extra aandacht voor beleving, meer animatie en een bijzonder aandenken”, aldus de directeur van de Vierdaagse Jef Verstraete.

De beleving zal zich uiten in verschillende vormen: van archieffoto’s van de afgelopen decennia langs het parcours, tot waarheidsgetrouwe re-enactment en straatanimatie. Het luchtspektakel wordt dit jaar opnieuw verzorgd door het Black Devils Belgium army parachute demo team. Voor de jubileumeditie heeft de Vierdaagse een speciaal ontworpen badge die elke deelnemer zal ontvangen. Overigens blijft het concept wandelen centraal staan, weliswaar met een knipoog naar de parcours van de eerste editie in 1973.

50 deelnames

Vijf wandelaars toonden sinds de start van de Vierdaagse van de IJzer jarenlange trouw en doorzettingsvermogen. Directeur Jef Verstraete: “Als organisatie zijn we verheugd dat er vijf wandelaars dit jaar de kaap van 50 deelnames zullen ronden.” Deze uitzonderlijke prestatie zal de verdiende aandacht krijgen met een huldiging tijdens de slotdag te Ieper.

Jaarlijks sociaal engagement

De organisatoren van de Vierdaagse blijven investeren in hun jaarlijks sociaal engagement. Dit jaar mochten partnersteden Nieuwpoort en Koksijde 3.000 euro verdelen over goede doelen op hun grondgebied. Nieuwpoort steunt de Diabetesliga en Climbing for Life met 1.500 euro. Koksijde steunt de actie een ‘Hart voor Jules’ met 1.500 euro. Jules is een hartpatiëntje uit Oostduinkerke

Openingsplechtigheid Oostduinkerke

Maandagavond 21 augustus om 17.00 uur, voorafgaand aan het wandelevenement, vindt de officiële openingsplechtigheid plaats op het Astridplein in Oostduinkerke-Bad. De garnaalvissers te paard, die aan de oorsprong liggen van de Vierdaagse, begeleiden de prominenten van de Zeedijk tot aan het monument van de gesneuvelden aan de Sint-Niklaaskerk in de Leopold-II laan. De volgende ochtend, 22 augustus 2023, gaat de Vierdaagse echt van start met het startschot van de burgemeester. (PG)