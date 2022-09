Van Zandweghe en Colpaert roeien zich op WK rechtstreeks naar de kwartfinale

Op het wereldkampioenschap roeien in Racice in Tsjechië hebben de Belgian Sharks Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) zich in de lichte dubbeltwee kunnen kwalificeren voor de kwartfinale.

Het duo onder leiding van coach Frans Claes werd na een race van twee kilometer vierde in hun eliminatiereeks na boten uit Noorwegen (6:22’70), Oekraïne (6:25’59) en Oostenrijk (6:26’34) in 6 min 29 seconden en 60 honderdsten en dat was voldoende voor een rechtstreekse plaats in de kwartfinale.

Van Zandweghe en Colpaert lieten de achttiende tijd op negentwintig teams op tekenen. Het WK is zeer zwaar bezet en kwalitatief het meest hoogstaand. Vele landen melden zich net zoals het Belgische duo met een nieuw team aan. Woensdagochtend zal het in hun kwartfinale toch een stuk sneller moeten om bij de laatste twaalf te geraken.

Nog dit: voor de eerste keer ooit hebben World Rowing atleten de mogelijkheid om leden voor de World Rowing Athletes Commission te kiezen. Alle deelnemers aan het WK met een accreditatie mogen maximum vier kandidaten kiezen uit een lijst van twintig. Bruggeling Niels Van Zandweghe is kandidaat voor ons land. (ACR/ Foto Belgian Rowing Team)

(AC)