Ultraloper Karel Sabbe bereikt helft Pacific Crest Trail in slechts 24 dagen

Ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem bereikte vandaag zaterdag 5 augustus de helft van de Pacific Crest Trail. Dit is een route in de Verenigde Staten die loopt van de grens met Mexico in het zuiden tot de grens met Canada in het noorden, goed voor maar liefst 4.268 kilometer.

Op 10 juli is ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem voor een tweede keer begonnen aan de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. In 2016 slaagde hij er een eerste keer in om de route te voltooien in 52 dagen. Omdat zijn record in 2021 verbroken werd door een Nederlander, besloot hij om dit jaar de tocht van 4.268 kilometer nogmaals af te leggen, deze keer in 50 dagen. Om hierin te slagen, moet hij dagelijks zo’n 90 kilometer afleggen.

Vandaag zaterdag 5 augustus heeft hij de helft van de afstand afgelegd, liet hij zelf via Instagram weten. Hij slaagde hierin op dag 24 van zijn uitdaging, drie dagen sneller dan zijn vorige poging in 2016. Hiermee is hij goed op weg om zijn record terug te krijgen.