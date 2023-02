Triatlonteam Roeselare trapt seizoen af met ontbijtloop en nieuw bestuur

Met meer dan 110 van de 150 leden was de start van het seizoen van TTR, traditioneel een ontbijtloop, een schot in de roos. TTR maakte ook van de gelegenheid gebruik om het oude bestuur te bedanken en het nieuwe bestuur voor te stellen.

Na een gezamenlijke loopsessie konden de leden van Triatlonclub Roeselare afgelopen zondag genieten van een stevig ontbijt in het VTI van Roeselare. “Er waren tussen de 110 en 120 van de 150 leden aanwezig. We waren dus heel tevreden met de opkomst”, klinkt het bij Sam Vander Meiren. “We hebben het gevoel dat na de coronaperiode alles eindelijk weer goed aan het heropleven is.”

Verder werd meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het oude bestuur uit te zwaaien en de nieuwe garde voor te stellen. Voorzitter Dieter Handsaeme, ondervoorzitter Koen Baekelandt, penningmeester Jan-Pieter Masselus, secretaris Gunther Himbrecht, Pieter Rondelez (organisatie events), Stef Devloo (organisatie events) en David Verheye (sportieve cel en connectie met wedstrijdcel) geven de fakkel door aan het nieuwe bestuur, dat uit vijf leden bestaat.

Wedstrijdcel versterkt

“Pieter-Jan Dumolein is de nieuwe voorzitter, Evelien Persyn is ondervoorzitter en zetelt in de sportieve cel, Cosie Goudesone is penningmeester, Simon Vanthomme neemt de taak als secretaris over en ikzelf ben nu verantwoordelijk voor de communicatie en organisatie van events”, aldus Sam Vander Meiren. “Daarnaast wordt onze wedstrijdcel, die de Roeseltriatlon organiseert, aangevuld met twee nieuwe leden: Eduard Verstraete en Glenn Verholle. Mijn vader Frans Vander Meiren, Mario Denys, David Verheye en Stijn Bruyneel waren en blijven in de wedstrijdcel actief.”

Nieuwe wind

“De oude bestuursequipe was al bijna acht jaar aan het roer en ze vonden dat het tijd was om de fakkel door te geven. Ze blijven wel, op één na, bij de club actief. Er zal nu dus een nieuwe wind waaien. Er is een heel mooie basis en we willen op dat elan verdergaan. Bij TTR vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed voelt binnen de club, van absolute beginner tot gevorderde triatleten die deelnemen aan het WK in Hawaï. Verder hebben we ook een aantal recreanten, die graag in clubverband sporten, maar die niet aan wedstrijden deelnemen.”

Granfondo in augustus

Het nieuwe bestuur heeft niet meteen grote, nieuwe projecten op de planning staan. “Maar we blijven de gebruikelijke evenementen organiseren. Daarnaast nemen we met een groot deel van de club deel aan de halve triatlon van Luxemburg. Ook de eigen Roeseltriatlon wordt zoals elk jaar een hoogtepunt. Verder organiseren we in augustus ook een granfondo, met groepjes die op die dag meer dan 200 kilometer fietsen”, besluit de 33-jarige verpleger uit Rumbeke.

TTR traint op dinsdag (pistetraining en zwemtraining), woensdag (stabiliteitstraining, enkel tijdens de wintermaanden), donderdag (zwemtraining), zaterdag (zwemtraining) en zondag (fietstraining in vier groepen). Nieuwe leden zijn steeds welkom. Meer info en inschrijven via triatlonteamroeselare.be.