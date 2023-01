Stoffel Vandoorne begint zaterdag in nieuw team aan de verdediging van zijn wereldtitel

Stoffel Vandoorne begint zaterdag in Mexico aan een nieuw seizoen in de Formule E. De dertigjarige Kortrijkzaan ruilde in het tussenseizoen Mercedes in voor DS Penske. De Formule E start aan haar negende seizoen en verwelkomt een nieuwe generatie wagens.

Vandoorne krijgt bij DS Penske de Fransman Jean-Eric Vergne, tweevoudig wereldkampioen in de Formule E, als teamgenoot.

Twee nieuwe teams komen zaterdag aan het vertrek. Nemst-McLaren kocht Mercedes over en ook Maserati komt erbij. McLaren rijdt met een Nissan-motor rond, de piloten van dienst zijn de Duitser René Rast en de Brit Jake Hughes. Maserati (ex-Venturi) rekent op de Zwitser Edoardo Mortara en de Duitser Maximilian Günther. Het Italiaanse merk viert haar terugkeer in een groot kampioenschap na zestig jaar geleden de Formule 1 de rug te hebben toegekeerd.

22 piloten zullen in 16 manches strijden om een nieuwe wereldtitel. Ze zullen dat doen in een nieuwe Gen3-wagen. Die is krachtiger, sneller en lichter dan de Gen2, die gebruikt werd tussen 2018 en 2022. De wagen is 60 kg lichter, heeft een kleiner chassis en kan een topsnelheid van 320 km/u halen.

“Ik hou van het onbekende”, zei Vandoorne als vooruitblik in een video van de FE. “Ik heb het gevoel dat de auto moeilijker te besturen is, maar wel nauwkeuriger. We zullen vooral zeer geconcentreerd moeten zijn op de stadscircuits. Het verschil tussen de teams zal miniem zijn. We zullen het potentieel van de wagen elke race moeten benutten.”

Het seizoen begint komende nacht Belgische tijd met de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Mexico.