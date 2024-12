Stefaan Henderyck schrijft tweede ‘MAMBO OPEN’ op zijn naam

Zondagnamiddag kwamen maar liefst 184 gepassioneerde darters opdagen in De Mambo in Kortrijk. Daar werd gestreden voor de tweede MAMBO OPEN-titel. Stefaan Henderyck haalde het van Jeroen Caron na een hoogstaande finale met 6-4. Silke Vanhee won de finale bij de dames.

In de kwartfinale nam Stefaan Henderyck het op tegen Stefaan Deprez. De Adinkerkenaar won met 4-2. Mario Vandenbogaerde versloeg Luc Bogaert met dezelfde cijfers. Jeroen Caron klaarde de klus tegen Stijn Declerck met 4-1. Gino Vermeersch versloeg Sverre De Smet eveneens met 4-1.

In de eerste halve finale was het Jeroen Caron die eenvoudig komaf maakte met Gino Vermeersch, 2-5. In de andere halve finale, een finale waardig, was het Henderyck die Vandenbogaerde met 4-2 versloeg. De finale ging dus tussen Stefaan Henderyck en Jeroen Caron. Beide heren hielden elkaar in evenwicht tot 4-4. Toen brak Henderyck door de leg van Caron. Op de daaropvolgende eigen leg klaarde Henderyck de klus. 6-4.

Zeer tevreden

“Als je weet dat de top tien van het land hier aanwezig is, dan ben ik heel tevreden dat ik hier kan winnen”, vertelt Henderyck. “Voor mij was de halve finale tegen Mario Vandenbogaerde een finale waardig. Als je dan in de finale kan bevestigen tegen topspeler Jeroen Caron…”

“Voor mij staat van 6 tot 12 januari de belangrijkste week van het jaar op de kalender. Dan wil ik mijn PDC Pro-tour Kaart halen in Duitsland op de Q-school. Vorig jaar mistte ik die op twee puntjes na. Nu hoop ik die binnen te halen.”

Mario Vandenbogaerde gooide met elf stuks de meeste 180’s. Stefaan Henderyck was goed voor negen stuks. Mario Blondeel was goed voor de hoogste uitgooi score, 170. Bij de dames was Silke Vanhee in de finale te sterk voor Melinda Maes met 4-1.

Op zaterdag werd het dubbeltornooi afgewerkt. Daar haalden Stijn Declerck en Gylian Surgeon de zege binnen tegen Arne Degryse en Jory Scheldeman. Het werd 5-4.