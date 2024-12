West-Vlaamse dartstop verzamelt voor de tweede ‘MAMBO OPEN’

Op zaterdag 21 en zondag 22 december organiseren De Mambosmitters hun tweede ‘MAMBO OPEN’ in De Mambo Eetcafé, Ringlaan 32 in Kortrijk. Zowat alle grote namen uit de provincie tekenen present.

Thomas Morisse, een naam als een klok in de Zuid-West-Vlaamse dartswereld, organiseert voor de tweede keer de MAMBO OPEN. “Toen ik het tornooi vorig jaar voor het eerst organiseerde, had ik nooit durven dromen dat het zo’n succes zou worden”, vertelt de 38-jarige Gullegemnaar. “Met 168 enkelspelers en 84 koppels was dit boven alle verwachtingen.”

Dit jaar wordt het mogelijk nog straffer. “Nu al zijn 140 singles en 100 koppels ingeschreven. De inschrijvingen lopen nog tot de laatste dag. De loting is op 20 december. De dames spelen hun tornooi apart. Daar zijn twee ADC Benelux tickets te verdienen. Bij de mannen is dit een Q-School ticket en voor de vier halve finalisten een ADC Benelux Trophy ticket. Er wordt gespeeld Money in – Money Out + 750 euro + naturaprijzen. Er is ook 75 euro voor de meeste 180’s, de hoogste finish en de mystery finish. Dat prijzengeld is voor het dubbeltornooi hetzelfde. Er is een poulesysteem met een A- en B-ronde.”

Het deelnemersveld oogt indrukwekkend met onder andere Stefaan Henderyck, Mario Vandenbogaerde, Gylian Surgeon, Timothy Verbrugghe, Christof Bernard, Brian Verhelst, Stijn Declerck, Danny Bruyneel en Jeroen Caron. Bij de dames zijn Emilie D’Hondt, Gina D’Hondt, Sonja Boudry, Cynthia Pille en Kyana Annys ingeschreven.

eigen management

Het dartsverhaal begon voor Thomas in De Mambo tijdens de coronaperiode. “Dat was onder meer met Gregory Verschuere”, gaat Thomas verder. “Het begon op woensdag met acht man, maar al snel waren we met 24. Nu zijn dit er soms al 128. Dat is het maximum. De dag zelf kan je meestal nog inschrijven, wat late beslissers ook nog de kans biedt. Zelf sta ik minder en minder aan de blok. Ik heb mijn eigen management en ga af en toe nog eens een tornooi spelen als ik word gevraagd. Ook met de tafel doen amuseer ik me.” (ELD)