Schaatsers Fran Vanhoutte en Indra Médard nationaal kampioen

Het voorbije weekend werd op de Ireen Wüst IJsbaan in het Nederlandse Tilburg het Belgisch kampioenschap Afstanden/ Allround georganiseerd. Dat BK wordt bij onze noorderburen geschaatst wegens het ontbreken van een 400 meter baan in ons land.

Fran Vanhoutte uit Gistel (junioren) en Indra Médard uit Zandvoorde (senioren) kroonden zich tot nationaal kampioen. Beiden zijn lid van de Langebaan Schaatsclub Gent. Grote namen waren er niet op het BK, want zij vierden de slotceremonie van de Olympische Spelen in Peking.

Fran Vanhoutte schreef op de eerste dag van het BK de 500 meter (42’44”) en 1000 meter (1:32’09”) op haar naam. Bij de heren ging Indra Médard aan de leiding na zijn tweede plaats op de 500 meter, in een persoonlijk record, en winst op de 1500 meter (1:56’81”). De overwinning in het sprintnummer was overigens voor Jonathan Schildermans. Op zondag stonden de langere afstanden op het programma. Opnieuw ging de winst naar Fran Vanhoutte, op de 1500 meter (2:14’67). Dit resultaat was meteen goed voor de eindoverwinning en het goud.

Fran Vanhoutte. © (Foto 21 Adventures.nl)

De senioren heren schaatsten zondag hun laatste wedstrijd over een afstand van 5 kilometer en opnieuw was het Indra Médard die de snelste tijd neerzette (7:14’73”) en zo met de eindoverwinning aan de haal ging. “Ik ben geen sprinter, op de 1500 meter schaatste ik een sterke tijd en op de 5000 meter reed ik veruit de snelste tijd van iedereen”, klinkt de schaatser uit Zandvoorde. “Hoe langer de afstand, des te beter voor een marathonschaatser zoals mezelf.”

Indra vertrekt woensdagmorgen naar Zweden waar hij in Lulea, Zweeds Lapland, aan vijf wedstrijden op natuurijs zal deelnemen. Deze Grand Prix wedstrijden zullen worden verreden op 25 en 27 februari, 1, 3 en op 5 maart is er de Alternatieve Elfstedentocht 2022 op de Botnische Golf. “De Grand Prix wedstrijden in Luleå zijn de enige officiële schaatsmarathons op zee-ijs. De competitie bestaat uit vijf wedstrijden van afstanden tussen de 30 en 200 KM. De deelnemers van deze wedstrijden zijn zowel heren als dames en na zes wedstrijden wordt een eindklassement opgemaakt.”

Voor Fran Vanhoutte lag er in het skeeleren bij haar club Zwaantjes Roller Club Zandvoorde overigens nog een prijs weggelegd. Ze werd er door alle competitierenners en alle trainers verkozen tot Renner van 2021. (ACR)