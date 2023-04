Royal North Sea Yacht Club pakt uit met prestigieus project: met Sailing Betties naar de top

Als één van de eerste haakt de Royal North Sea Yacht Club (RNSYC) van Oostende in op de voorzet van Sport Vlaanderen en Wind- en Watersport Vlaanderen: #GirlsCan. De meters van het project Lynn Wesenbeek en Olympische zeilster Emma Plasschaert gaven zondagavond 16 april in de jachtclub het startschot van dit nieuwe zeilproject, dat de inclusie van vrouwen in de watersport faciliteert.

Een team van 20 dames werd samengesteld dat op termijn en met de nodige training, begeleiding en wedstrijden – individueel en in groep – moet scoren op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De RNSYC focust hiermee op een onderschatte factor. Dames doen het internationaal in de zeilsport uitstekend. De RNSYC wil hiermee haar competitie ambities, die ze al meer dan 75 jaar realiseert, verder uitbreiden.

Sailing Betties

“Met het prestigieus project ‘Sailing Betties’ willen we als Royal North Sea Yacht Club inzetten op meer vrouwen op het water. We willen op termijn ons damesteam op nationaal, Europees en Wereldniveau laten schitteren. We concentreren ons daarvoor op één type boot, SB20. Deze boot heeft een maximum gewichtslimiet voor de bemanning van 260kg, geschikt dus voor vier dames.”

“Er worden 14 trainingssessies gepland vanuit Oostende, onder begeleiding van vier ervaren zeilcoaches met internationale ervaring. Dat zijn Simon De Gendt (ex-wereldkampioen), Ingrid Bellemans (ex-Olympiër), Philippe Willems (gekende coach in de Optimist-klasse) en Gert Lerno (ervaren SB 20-zeiler).”

Termijn van 3 jaar

“We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat niet al onze dames eenzelfde, hoog competitieniveau zullen halen. Alle leden van het team hebben ervaring met het zeilen en zijn enorm gemotiveerd om te slagen. In de eerste plaats willen we dat ze plezier beleven aan hun sport.”

“Op termijn zullen we de kandidaten met de meeste zeiltalenten en ambities, intens steunen. Tegen de zomer van 2023 zullen we al meer weten, maar we geven onszelf een termijn van drie jaar om het project te doen slagen.”

“We krijgen daarvoor de steun van sponsors: Bouwonderneming Degroote, Sport Zot en sportkledij HH. In 2025 wordt het EK Zeilen SB 20 in Oostende georganiseerd. Wie weet ontdekken we een nieuwe Emma Plasschaert en staan we dan met onze dames op het podium?”

(FRO)