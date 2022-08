Roeselaarse Lauren Vanlerberghe knap 17de op WK voltige

In het Deense Herning is Lauren Vanlerberghe (25) als eerste en enige Belgische deelneemster 17de geworden in de voltige op de Wereldruiterspelen.

Nadat ze vorig jaar in Hongarije in de kwalificaties strandde, kon Lauren Vanlerberghe dit keer wel haar WK-ambities waarmaken. Ze was de eerste Belgische ooit die op de Wereldruiterspelen aan een WK voltige (acrobatie op een bewegend paard) mocht deelnemen en stelde niet teleur.

Eerder had ze in een interview met deze krant laten weten dat het haar droom was om in de top 15 te eindigen. Met een 17de plaats is de 25-jarige Roeselaarse daar net niet in geslaagd, maar toch mag ze heel tevreden op haar tornooi terugblikken. Met 7.750 punten eindigde ze net na een Nederlandse en Italiaanse. De podiumplaatsen waren voor Frankrijk, Duitsland en Denemarken, drie toplanden in de voltige.

