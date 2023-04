Roeier Tibo Vyvey viert comeback na hersentrombose met winst: “Dit is voor iedereen die me gesteund heeft”

Negen maanden na de hersentrombose die hem weghield van zijn wereldtitel bij de U23, staat Tibo Vyvey (Koninklijke Roeivereniging Brugge) opnieuw waar hij het veld achterliet: aan de top van het lichtgewicht roeien. Hij won zaterdag in de lichte skiff op de Memorial Paolo d’Aloja in Italië en maakt zo de comeback langs de grote poort.

Het was voor de 22-jarige Bruggeling zijn eerste internationale wedstrijd in competitie in het buitenland na zijn deelname vorige maand aan de Brugge Boat Race, in zijn stad door zijn eigen roeiclub waar hij tevens toetrad tot het bestuur. Daar liet hij al zien dat hij tijdens zijn revalidatie niet veel had verloren. Vyvey werd tijdens de Memorial Paolo d’Aloja tweede in zijn heat en roeide zo rechtstreeks de A-finale. Hier legde Tibo de 2000 meter af in 7:06’07 en haalde hij het nipt voor de Italiaan Matteo Tonelli (7:06’39). De Ier Hugh Moore (7:10’94) werd derde.

Lange revalidatie

Vyvey was ervoor al voor twaalf dagen in Italië met de Belgian Sharks voor een stage in Varese. Daar miste hij vorige zomer op het WK U23 na het voorval de A-finale en misschien ook wel op zijn minst een podiumplaats. Er wachtte hem een lange revalidatie en nu lijkt hij dus helemaal terug. “Deze overwinning was voor het hele team van experten en coaches die mij de afgelopen maanden ondersteund hebben”, klinkt het bij Vyvey.

Mooie uitslagen

De Belgen hebben de start van het internationale roeiseizoen tijdens de regatta in Piediluco niet gemist. Ze lieten enkele mooie uitslagen noteren. In de dubbeltwee roeiden Bruggeling Tristan Vandenbussche en Gentenaar Aaron Andries zaterdag naar zilver. De wereld- en Europese kampioenen bij de beloften moesten alleen de Italianen Luca Rambaldi en Matteo Sartori voor zich dulden.

Marlon Colpaert (KRNS Oostende) en Bruggeling Niels Van Zandweghe, in principe een lichte dubbeltwee, werden derde in de B-finale bij de zware mannen, goed voor de elfde plaats in de eindstand. Beide dubbeltwee komen in dezelfde bezetting zondag nog eens in actie, net als Vyvey in de lichte skiff. Hij was zaterdagmiddag eerste in de heats en roeit dus opnieuw de A-finale. (ACR)